Farma Happy: Miesto na východe Slovenska, kde sa menia psie osudy

Farma Happy sa nachádza vo Veľkých Kapušanoch neďaleko hraníc s UA. Je to skromný útulok, kde sa zo všetkých síl snažia o to, aby každé zviera v núdzi našlo svoje šťastie. Ak sa sem dostane, má napoly vyhrané.

Prevádzkovateľka Szilvia Kondor s jej pomocníčkami k psíkom pristupujú tak, akoby boli ich vlastné. A urobia všetko preto, aby aj tie najťažšie prípady dostali novú šancu na život.

Szilvia má niekoľkoročné skúsenosti so zvieratami, ktoré vkladá do úsilia ich záchrany. Všetko však robí dobrovoľnícky a má aj „normálnu“ prácu, aby mohla fungovať. „Útulku sa venujem až popoludní, doobeda ma zastupujú dobrovoľníčky,“ popisuje zakladateľka útulku, ktorá profesne pôsobí ako špeciálna pedagogička pre deti s autistickým spektrom. Predtým pracovala v špeciálnej škole a v detskom domove. Okrem toho sa venuje aj canisterapii.

Skromný útulok, ktorý robí zázraky

Farma Happy je tu pre zvieratá v núdzi 24/7. Každý deň, cez víkendy, sviatky, vo dne, v noci. Ide síce malé združenie, ale tím útulku verí, že aj malý krok vedie k veľkým zmenám. A deje sa to. Bez pomoci to však Szilvia nezvládne. Na východnom Slovensku je totiž situácia s túlavými, opustenými a často týranými zvieratami vysoko alarmujúca, podobná tej v Rumunsku!

Na farme neustále rastie počet vyhodených psov – najmä šteniat, ktoré vyžadujú nemalé prostriedky na veterinárnu starostlivosť (výdavky na veterinárov sa mesačne vyšplhajú na tisíc až tisícpäťsto eur), extra hygienu, plné brušká a teplo. Často ide o veľmi ťažké prípady zanedbanej starostlivosti a týrania. No nedá sa na farme nepoznajú a robia aj nemožné.

Tento skromný útulok funguje výlučne z darov ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Aj vďaka nim môžu zachraňovať psíkov z hrôzostrašných podmienok. Následne ich okamžite podrobia veterinárnej starostlivosti, poskytnú im bezpečie, socializujú a následne im hľadajú dočasné opatery a trvalé domovy.

Nájsť dobrý trvalý domov nie je len tak

Niekedy je aj náročná záchrana psíka jednoduchšia ako jeho adopcia. Ako hovorí Szilvia, má s ľuďmi množstvo negatívnych skúseností. Predtým nechápala frustráciu zvieracích záchranárov, no dnes rozumie. Preto pri adopciách vyžaduje videohovor: „Potrebujem cítiť ozajstný záujem a zodpovednosť budúcich majiteľov. Nepríjemné správy bez pozdravu na Facebooku automaticky vnímam ako potenciálne riziko pre dobro zvierat. Rovnako neochotu ukázať podmienky, kde bude pes žiť, či zdráhanie sa zaplatiť adopčný poplatok. To vnímam ako výstražné svetlo ( do adopčného poplatku sa započítava veterinárne ošetrenie – očkovanie, čipovanie, vystavenie medzinárodného preukazu, prípadne kastrácia/strelizácia ak ide o staršieho psa - poznám. redakcie).“

Šťastné príbehy vďaka dobrým ľuďom

Okrem bežnej prevádzky, kolotoči hlásení týraní, príjmaní nových a nových prírastkov, riešení „dočasiek“ a hľadaní nových domovov, útulok neustále rieši aj praktické problémy. Napríklad priestory. Miesto, kde sa aktuálne nachádzajú, je totiž len dočasné riešenie.

Voda tu raz tečie, inokedy nie, elektrina našťastie ešte ide. Sú to bojové podmienky, ktorým sa prispôsobili, no aj tak tu ostať žiaľ nemôžu. Musia sa teda pripravovať aj na ďalšiu výzvu a tou je nájdenie nového pozemku a budovanie trvalého zázemia.

„Pozemok, kde by sme mohli fungovať bez obmedzení je možné odkúpiť za 50-tisíc eur. Uvažovala som aj nad tým, že si vezmem ešte jednu hypotéku, no na rekonštrukciu pozemku budem potrebovať ďalšie peniaze. A to je neudržateľné,“ popisuje Szilvia, pre ktorú vznikla na podporu útulku zbierka, kde sa podarilo na pozemok vyzbierať 10 000 eur. Stále však potrebuje ešte ďalšie tisíce do splnenia sna.

Na aktuálnom pozemku sú len dve staré deravé unimobunky. Rovnako vybavenie pre psíkov je zložené zo svojpomocne vyrobených búd – využívajú dokonca aj starú skriňu na ukrytie šteniatok či chorých psíkov. Vďaka darom disponujú zatiaľ dvoma kotercami a niekoľkými búdami. Ostatné priestory na pozemku svojpomocne predeľujú, naťahujú plachty a igelity na ochranu pred dažďom, vetrom či slnkom.

Dôkazom, že to funguje i napriek zložitej ceste sú šťastné príbehy adopcií, uzdravené (psychicky aj fyzicky) zvieratá a ich nové šance, ktoré od života vďaka farme Happy dostávajú.

Pridajte sa aj vy k anjelom Farmy Happy a POMÔŽTE CEZ TENTO LINK alebo prevodom na účet: SK3883300000002302061027.

