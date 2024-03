Súčasťou festivalu TOPFEST 2024 bude aj krst pódia, ktoré bude špeciálne venované a ponesie meno skvelého muzikanta a vášnivého motorkára ktorým bol Steve Lee!

(Zdroj: Topfest Management)

Manažmet festivalu sa rozhodol využiť prítomnosť švajčiarskej legendy Gotthard a pokrstí jedno pódium, ktoré ponesie meno jej bývalého člena, skvelého hudobníka a zároveň vášnivého motorkára ktorým bol legendárny Steve Lee. Túto skutočnosť využilo už viac než 2.000 motorkárov z celej Európy, ktorí si ho prídu uctiť. Od tohto ročníka bude jedno z pódií niesť meno STEVE LEE LEGEND STAGE. A práve na tomto pódiu vystúpia napríklad Tag My Heart, Scarlet Anger, Mixed Up Everything, Toys Dolls, Baboon Show, Michal Penk či ČAD.