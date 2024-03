KABÁT A TOPFEST – 20 ROKOV SPOLOČNÝCH ZÁŽITKOV

(Zdroj: TOPFEST)

Manažér Kabátu Radek Havlíček aj vďaka nemu môže kresliť plány koncertu ako on hovorí: “podľa svojich predstáv a nie podľa možností strechy, čo sa teda veľkosti a nosnosti týka...“ Oslava 20 - ročného spojenia si priam pýta niečo nezabudnuteľné. Je to fenomén, ktorý vníma aj frontman kapely Pepa Vojtek: „ Je to jedinečné v tom, že je to jediný hudobný event, ktorého sa Kabát v podstate zúčastňuje každý rok! Nič obdobné vo svojej dlhej histórii nemáme..“

Žilinské letisko na konci júna zažije množstvo špičkových kapiel, veľa vystúpení bude jedinečných aj v európskom kontexte, veď popri kapelách ako Scorpions, Five Finger Death Punch, Pretty Maids, Avantasia, P.O.D. a ďalších a ďalších a ........ pripomeňme návrat „ANNIHALATORu“ na pódiá práve na našom festivale, či špeciálne vystúpenie gitaristu skupiny Motörhead Steva Campbella, ktoré zahrá ako poctu Lemmymu Kilmisterovi.

Na pódium TOPFESTU sa vracia aj ďalšia legenda českého rocku, skupina Wanastowi Vjecy. Radka Havlíčka, ktorý popri manažovaniu Kabátu je zároveň basgitaristom “Wanastowiek” sme sa spýtali či aj oni pripravujú svoj set ako špeciálny. Radek: „Zatiaľ pracujeme na playliste na toto leto a ešte nie je hotový, ale budeme se snažiť o zmeny, aby to bavilo nielen nás, ale aj našich fanúšikov. Možno vytiahneme niečo zo začiatku kapely, čo sme dlho nehrali.“ Lineup tohtoročného TOPFESTU je doslova narvaný skvelými menami, ktoré Vás aspoň nachvíľku dokážu preniesť z reality do výnimočného sveta, kde vládne rock´n´roll. Vstupenku do tohto sveta si môžete zabezpečiť na www.topfestofficial.sk

