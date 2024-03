Slovákov poteší nový český prémiový ležiak Krušovice Bohém

Značka Krušovice sa radí medzi top 3 české značky na slovenskom trhu. „Spoločnosť HEINEKEN Slovensko neustále prináša na trh inovácie a nové produkty tak, aby naplnila čo najširšie spektrum požiadaviek svojich spotrebiteľov. Na Slovensku vnímame už dlhé roky príklon spotrebiteľov k českým značkám, a tak sme sa rozhodli rozšíriť naše prémiové portfólio o tradičnú a veľmi obľúbenú značku Krušovicev podobe novinky Krušovice Bohém. Veríme, že Slovákom prinesie jedinečný pivný zážitok a nezabudnuteľnú chuť s vyváženou horkosťou a príjemným doznievaním,“ vyjadrila sa brand manažérka značky Krušovice Lenka Dvorská.

Zobraziť galériu (5)

Hlavnými vlastnosťami piva Bohém z Krušovíc sú českosť, prémiovosť a jedinečný pivný zážitok. „Novinka Krušovice Bohém je pivnou inováciou s najlepšími výsledkami na českom trhu za posledných 5 rokov. Rok 2024 bude pre túto značku bohémskym aj na Slovensku,“ vyjadril sa marketingový riaditeľ spoločnosti HEINEKEN Slovensko Robert Kubička.

Zobraziť galériu (5)

Prémiovosť piva vznikla vďaka tomu, že sa pivo varí priamo v srdci Žateckej oblasti, odkiaľ pochádza aj legendárny chmeľ Žatecký poloraný červenák.

Ležiak obsahuje vodu z vlastných studní v Křivoklátskych lesoch a pri varení piva použili pivovarnícki majstri až tri odrody najlepšieho chmeľu zo Žateckej oblasti, konkrétne Žatecký Poloraný Červeňák, Sládek a Premiant.

Práve tieto ingrediencie dodali pivu Krušovice Bohém príjemne intenzívnu chmeľovú vôňu, vyváženú chuť s horkosťou 37 EBU a jemným doznievaním. V pive sa pritom nenachádzajú žiadne chemické zložky ani chmeľový extrakt.

Podľa riaditeľa a vrchného sládka pivovaru Krušovice Michala Rouča vznikala receptúra piva Krušovice Bohém od novembra 2022, kedy sa začali prvé výrobné testy. „Najskôr sme navarili 4 receptúry, ktoré sme ochutnávali. Súčasťou ochutnávky bol aj tzv. test piteľnosti, aby bolo pivo nielen vynikajúce chuťovo, ale aby rovno lákalo k ďalšiemu napitiu. Z týchto receptúr sme vybrali jednu, ktorú sme ladili hlavne z pohľadu horkosti. Celkovo sme robili 3 degustácie so spotrebiteľmi a na základe ich podnetov sme doladili výslednú receptúru do dokonalosti,“ poznamenal Rouč.

Kampaň k launchu piva komunikuje výstižný claim: „Raz Bohém - navždy bohém!“ V reklamnom spote sa v hlavnej úlohe predstavia najväčší bohémi v československom regióne - český komik a herec Bolek Polívka so synom Vladimírom. Reklama je oslavou nekonvenčného života, zábavy, búrania stereotypov a užívania si života plnými dúškami. „Radi by sme upriamili pozornosť na to, že povznášajúci bohémsky pocit je súčasťou jedinečného pivného zážitku, keď ľudia ochutnajú náš prémiový ležiak Krušovice Bohém,“ zdôraznila brand manažérka značky Krušovice Lenka Dvorská.

V slovenských obchodných reťazcoch, reštauráciách a baroch nájdete pivo Krušovice Bohém už od februára. Čapované pivo Krušovice Bohém je zatiaľ dostupné len v exkluzívnych partnerských prevádzkach HEINEKEN Slovensko.

Zobraziť galériu (5)

Zoznam prevádzok s dostupnostou čapovaného piva Krušovice Bohém môžete sledovať aj cez lokátor na webovej stránke https://krusovice.sk/.

- reklamná správa -