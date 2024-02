Premiérové hudobné projekty aj legenda KEXP. SHARPE 2024 rozširuje festivalový a konferenčný program

(Zdroj: SHARPE Music festival and conference)

Od lokálneho rádia až po jednu z najvplyvnejších hudobných platforiem, ktorá nestratila silnú komunitu poslucháčov. Nezávislá rozhlasová stanica KEXP zo Seattlu je mnohým známa, a ak aj nie, určite minimálne videli niektoré z ich "Live on KEXP" videí na YouTube. Dlhoročný, legendárny šéfdramaturg rádia, Kevin Cole, ktorý sa okrem iného môže pochváliť aj DJ-ovaním na súkromných párty Princa a osobným priateľstvom s umelcom, po fyzicky neuskutočnenom pandemickom ročníku SHARPE 2020 opäť potvrdil svoju účasť pre ten nadchádzajúci. Okrem Kevina sa v programe predstaví aj pravidelný konferenčný hosť, hudobný novinár Gordon Masson, či prvýkrát prednášajúci Ivone Lesan z Primavera Sound a Márcio Laranjeira, promotér mnohých portugalských podujatí a festivalu Tremor organizovaného na Azoroch.

(Zdroj: Carlos Cruz)

„Teším, že sa nám podarilo potvrdiť účasť amerického DJa a šéfdramaturga Kevina Colea zo svetoznámej platformy KEXP. Kevin je úžasne inšpiratívny a pozitívny človek, rozprávač, ktorý vie hovoriť pútavo a nadšene celé hodiny nielen o hudbe, ale aj o ťažkých či dôležitých témach a vlastne o ľuďoch ako takých. Sme hrdí, že nás svojou návštevou opäť poctí britský novinár Gordon Masson z hudobného magazínu IQ či konferencie ILMC. Prvýkrát na festival prídu aj dramaturgička festivalov Primavera Sound Ivone Lesan a Márcio Laranjeira z labelu a promotérskeho kolektívu Lovers & Lollypops, ktorý tiež stojí za nesmierne zaujímavým festivalom Tremor na Azorských ostrovoch,” upresňuje dramaturgička a riaditeľka konferencie Táňa Lehocká. Spoza Atlantiku priletí na festival predviesť inovatívny punkový prístup The Drin (US).

Šesťčlenná kapela hrá temný post-punk plný zvukových textúr. Ich albumu "Today My Friend You Drunk the Venom" venoval recenziu aj renomovaný Pitchfork. Z Glasgowa prídu energickí DOSS (UK), ktorých živé vystúpenia sú jedinečným zážitkom, plným mohutných bicí, basových liniek a vtipnej aj kritickej lyriky. Dôverne reflektujú škótsku kultúrnu identitu. Multidisciplinárny umelec SWARMM (UK) vo svojom vystúpení zaujme elektronickým setom, ktorý prelína hrou na husle v spojení s 3D projekciou. Experimentálne duo Los Sara Fontan (ES) spája hru na klávesy, husle a bicie vo vystúpeniach, ktoré sú plné polyrytmov a improvizácie.

(Zdroj: Tamaradela Fuente)

Z berlínskej scény sa predstavia popový Mink (DE), ktorých hudbu možno opísať pocitom eufórie a melanchólie pri kráčaní domov po dlhej letnej noci. Zo susedného Poľska zavíta stálica varšavskej alternatívnej scény, Julek Ploski (PL). V tvorbe, ktorá pôsobí dojmom filmového soundtracku, spája barok, metal a hyperpop. Ďalšou poľskou skupinou je maskované trio T'ien Lai (PL), inšpirované klubovými rytmami z Afriky, Južnej Ameriky, produkuje industriálne techno, prelínajúce sa so živými perkusiami. Minulý rok line-up postrádal shoe-gaze, čo organizátori tento rok napravili éterickými Manon Meurt (CZ). Mladé kvarteto si poslucháčov získalo prenikavými vokálmi speváčky Kateřiny Elznicovej a chytľavými melódiami.

(Zdroj: Tereza Kunderova)

V rámci slovenského zastúpenia sa s premiérou hudobného projektu predstaví R'n'b popová speváčka Erika Rein (SK). Spolu s producentom Jonatánom Pastirčákom tvoria hudbu, ktorá pop, experiment a alternatívu neškatuľkuje ale prepája. Talentovaná hudobníčka a klaviristka Kriss Krimm (SK) sa predstaví spolu s kapelou a odpremiéruje jej nové projekty. Žánrovo fluidný set plný rytmických melódii zahrá etablovaná DJ-ka TRANSmisia (SK). Originálnu inštrumentálnu hudbu, ktorá priťahuje pozornosť nadšencov prog-rocku, nu-jazzu, alternatívy a klasickej hudby zahrá zoskupenie Trilobeat (SK).

(Zdroj: Trilobeat)

SHARPE nie je len hudobný a spoločenský zážitok, ale aj vzdelávacia platforma, podporujúca medzinárodnú spoluprácu a cirkuláciu slovenskej nezávislej hudby. Šiesty ročník v apríli 2024 prinesie pestrý hudobný a edukačný zážitok s umelcami a rečníkmi z rôznych častí sveta.

