Jana Kirschner vypredala väčšinu zastávok jarného turné a pridáva ďalší koncert v Bratislave!

Speváčka a skladateľka Jana Kirschner prichádza v marci s dlho očakávaným novým albumom s názvom Obyčajnosti. Album je oslavou každodenných dní, vecí a rituálov, ktoré rozprávajú obyčajné príbehy neobyčajne pestrým hudobným jazykom. Fanúšikom predstaví album na jarnom koncertnom turné v Čechách a na Slovensku.

"Turné k albumu prinesie skutočne pestrý hudobný zážitok. Nielen kvôli tomu, že muzikanti a muzikantky sú z rôznych krajín, ale najmä kvôli tomu, že sme dali dokopy kapelu, v ktorej každý hrá na niekoľko nástrojov. Okrem tradičnej zostavy budú môcť diváci počuť aj viacero netradičných nástrojov, ktoré sa na bežných popových koncertoch len tak nevidia," približuje Jana Kirschner.

Na OBYČAJNOSTI TOUR 2024 budú môcť diváci počuť banjo, írske píšťaly, klarinet, kaval, tárogató, saxofón, mandolínu, ukulele, ale aj husle, grand piano, kontrabas a bicie nástroje. Vo vyše 90-minútovom sete si môžu vychutnať nielen nový album, ale aj staré osvedčené hity.

"Pripravujeme nádherný program, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. Príprava samotného turné, scény, logistiky, presuny muzikantov a skúšky, ale aj to, či a kam vziať naše deti. To všetko je súčasťou niekoľkomesačných príprav. Nie je to iba show, je to najmä krásny koncertný zážitok. Verím, že fanúšikovia nedostanú iba hity, ale aj niečo viac," vysvetľuje speváčka.

Na koncertoch nebudú chýbať zaujímaví hostia, z ktorých Jana Kirschner zatiaľ potvrdila Štefana Šteca. Speváčka rada dáva priestor aj mladým muzikantom, takže sa určite objavia aj mladé mená.

"Pre mňa je dôležité, aby bola medzi muzikantami chémia. Nie je to vždy len o tom, že je niekto virtuóz. Potrebujete ľudí, s ktorými si rozumiete, ľudsky aj hudobne, a ste naladení na tej istej vlne. Potom všetko ide jednoduchšie. Nepotrebujete si veci vysvetľovať, pretože mnoho okamihov vychádza práve z tej vzájomnej chémie. Rozumieme si veľmi a sme fakt dobrá banda. Na pódiu budem mať konečne aj tri ženy a po rokoch sa mi tak podarilo dosiahnuť istú rovnováhu. Je to splnenie môjho sna," teší sa Jana.

Jedna z najúspešnejších a najobľúbenejších speváčok miluje živé koncerty. Na pódiu sa ocitne spolu so svojim partnerom a producentom albumu Obyčajnosti Eddiem Stevensom.

"Na pódiu je to skvelé, nečakajte síce otvorené vyznania citov, ale to čo medzi nami je, je cítiť vo všetkom, čo spolu robíme. Vieme o sebe veľa, spoločne prežívame tie najsilnejšie veci v živote a na tom pódiu je to cítiť. Nie vždy je to ale také pokojné. Občas sú aj ohnivé momenty, hlavne v štúdiu, pri nahrávaní a dokončovaní albumu. Nie vždy je to jednoduché, ale našťastie naše deti sú skveli diplomati. Dokážeme sa zmieriť aj zasmiať. No je to vysoká škola trpezlivosti, pre nás oboch," prezradila s úsmevom Jana Kirschner.

Na turné chystá Jana Kirschner pódiovú scénu s Ateliérom Scénografie aj nový merch, Fanúšikovia sa môžu tešiť na nezabudnuteľný hudobný zážitok v siedmich slovenských a českých mestách. Keďže je väčšina koncertov už vypredaná, rozhodla sa Jana Kirschner pridať ďalší koncert 12. apríla v Bratislave! Vstupenky na Obyčajnosti tour 2024 v sieti Predpredaj.sk.

