Choďte na Valentína s rozumom! Tieto darčeky za pár eur budú mať zmysel každý deň, nielen raz do roka

S láskou darovaný darček môže byť aj praktický (Zdroj: Shutterstock)

Pokiaľ patríte k tým, pre ktorých je Valentín príležitosťou k oslave s prekvapením, doprajte svojej drahej polovičke skutočné prekvapenie! Kúpte tento rok taký darček, ktorý prinesie radosť a zároveň bude mať aj praktické využitie. Že to nie je také jednoduché? Vyvedieme vás z omylu – stačí kliknúť na planeo.sk/darceky alebo zájsť do najbližšej z 56 predajní PLANEO a poobzerať sa, prípadne si nechať poradiť od ochotných predavačov.

Aký darček na Valentína pre ženu?

Každá žena chce byť pekná a preto beauty produktami nič nepokazíte. Kvalitný sušič vlasov a kulma alebo žehlička na vlasy sú základnou výbavou každej ženy.

Napríklad žehlička na vlasy ROWENTA x KARL LAGERFELD Easyliss s turmalínovými doskami šetrne vyrovnáva pramene jedným ťahom a rovnako jednoducho vyčarí romantické vlny. Našim tipom je aj kozmetické zrkadlo Sencor s podsvietením a až 5-násobným zväčšením, čo dámy ocenia predovšetkým pri úprave obočia a detailnom líčení.

Zobraziť galériu (3) Kozmetické zrkadlo Sencor SMM 3090SS ocenia všetky vekové kategórie žien (Zdroj: Sencor)

Aký darček na Valentína pre muža?

Vybrať valentínsky darček pre pánov môže byť niekedy náročnejšie, než vymyslieť ten vianočný. No nie v prípade, ak sa inšpirujete v oblasti elektro. Aj tu sa ponúkajú produky ako zastrihávače vlasov, fúzov a brady. Mimoriadne obľúbený je celotelový Philips One Blade, s ktorým si ten váš užije pred zrkadlom veľa zábavy. Že ho to viac baví s náradím, než pred zrkadlom? Pozrite sa na produkty značky Fieldmann a nájdete darček pre záhradkára aj kutila. Trebárs takú príklepovú vŕtačku Fieldmann na Valentína určite čakať nebude! A ak je fanúšikom bubliniek, SodaStream mu zabezpečíte ich dostatok každý deň v roku aj bez toho, aby ste neustále vláčili balenú sýtenú vodu z obchodu a prázdne PET-fľaše späť.

Zobraziť galériu (3) V limitovanej edícii SodaStream Tonik máte prístroj, fľašu aj príchuť Tonik za výhodnú cenu (Zdroj: SodaStream)

