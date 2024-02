MOJE BABY vyrážajú po Slovensku, po Bratislave ich najbližšie uvidí banskobystrické publikum.

(Zdroj: MOJE BABY)

Tri generácie žien – dcéra, mama, stará mama a jeden rok v ich živote. Hľadanie strateného otca, hľadanie potenciálneho partnera, hľadanie zmyslu života aj narodenie dieťaťa a jedna smrť. To všetko v novej divadelnej hre MOJE BABY, ktorá mala v januári premiéru na domovskej scéne v bratislavskom Štúdiu L+S. V úlohe starej mamy skvelá Zuzana Kocúriková, v postave jej dcéry alternujú Zuzana Fialová a Anna Šišková a vnučku alternujú Zuzana Porubjaková a Viktória Šuplatová.

Už 17. marca zavíta nová komédia do Banskej Bystrice.

Táto írska komédia má príznačný humor a láskavosť. Tri ženy vo vzájomných monológoch hovoria o všetkom bežnom, neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne-obyčajnom, čo priniesol jeden rok v ich živote. Hlavné predstaviteľky rozprávajú tak ako im „zobák" narástol a ich jazyk je naozaj írečitý. Vynikajúce vzájomne sa prelínajúce monológy bez sentimentu a s veľkou dávkou humoru vykresľujú nielen ich vnútorné pocity, ale aj každodenné starosti, radosti, rodinné vzťahy či začlenenie do komunity.

Moje baby - to je príbeh o tom, aké ťažké je byť zodpovednou matkou, ako sa naučiť žiť so svojou samotou a aké prospešné môžu byť hodiny salsy...

Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk

Keď hru dramatičky Elaine Murphy v roku 2008 premiérovali na dublinskom divadelnom festivale Fringe, anglosaské médiá vyzdvihovali do nebies „úžasný debut“, čoskoro si dielo vyslúžilo titul najlepšia írska hra rokov 2008 a 2009. Britský Guardian v roku 2010 vo svojej recenzii napísal, že prelínanie monológov je írskym forte, teda silnou stránkou. Autorka Elaine Murphy je v ich používaní majsterkou a práve to je veľkou prednosťou jej hry o troch generáciách dublinskej rodiny. Akurát na konci je vraj Murphyová trošku manipulatívna, ako keby divákom chcela dať záver, po ktorom sa budú cítiť dobre.

„Pochádzam zo severného Dublinu a zistila som, že v divadelných hrách sa len minimálne objavujú jednoduché ženy z robotníckej vrstvy - ak nejde o prostitútky a kriminálničky. Ženy o ktorých píšem, sú prototypom tých, ktoré som vo svojej práci stretávala. Tvrdo pracujú, nie sú ani chudobné, ani bohaté," povedala o svojej hre autorka Elaine Murphy. Hra Little Gem bola inscenovaná vo viacerých krajinách. V českej metropole už dosiahla niekoľko stoviek repríz.

Za vznikom novej divadelnej komédie stojí producentská dvojica Andrej Antonio Leca a Roberto Leca, réžiu hry zverili do rúk Aleny Weisel Lelkovej, o scénografiu sa postaral Juraj Poliak.

Táto komédia určite nie je len pre ženské publikum, ale aj pre všetkých chlapov, ktorí chcú nahliadnuť do ženského sveta, veď napokon všetko sa aj v tejto hre okolo nich točí... Choďte si to pozrieť sami, výkon troch výborných herečiek stojí za to. Chvíľu sú ich trampoty vtipné, inokedy dojemné, veď nejde o nič viac a o nič menej ako hľadanie strateného otca, partnera aj zmyslu života.

