Zlyháte alebo vydržíte? Ako sú na tom Slováci s predsavzatiami?

(Zdroj: iStock)

Zľudovela už aj výzva „Dry January“, ktorá tiež úzko súvisí so zmenami v životom štýle a jej pointov je vysadiť akékoľvek alkoholické nápoje na celý január, čo po rodinných prípitkoch vaječným koňakom ( v lepšom prípade) nemusí byť vôbec „od veci“.

(Zdroj: iStock)

Psychologické mantinely označujúce všeobecné začiatky a konce (Nový rok, narodeniny, výrazná životná zmena) majú naozaj za následok určité bilancovanie a snahu pridať v oblastiach, kde so sebou nie sme spokojní. Do svojho zdravia sa podľa mnohých prieskumov chcú ľudia začiatkom roka „pustiť“ najčastejšie.

Ste na tom tak, ako väčšina ľudí?

Agentúra na prieskum trhu ComRes uvádza, že zo vzorky opýtaných sa najvyššie percento rozhodne v novom roku viac cvičiť – reč je o 38 % opýtaných, 33 % respondentov chce schudnúť a takmer rovnaký počet ľudí chce začať zdravšie jesť. Štatistikám drukujú aj údaje z rôznych pohyb merajúcich a analyzujúcich aplikácií. Zvýšenú aktivitu u svojich používateľov zaznamenávajú práve na začiatku roka, jej prvý pokles nastáva, žiaľ, už druhý januárový piatok, ktorý je neslávne známy aj ako Quitters Day (Deň slabej vôle).

(Zdroj: Ensana Health Spa Hotels)

Rezervujte si minimálne 3 noci v hoteli Esplanade do 15. 2. 2024 a získajte 1 noc zadarmo!

Skôr, ako sa do realizácie akejkoľvek zmeny pustíte, majte na zreteli, že na zafixovanie a zautomatizovanie návyku potrebujeme v priemere 28 dní. Najnovšie dáta sa prikláňajú skôr k 66 dňom a nedržia sa už niekdajšieho s cyklom súvisiaceho nastavenia. Zmeny životného štýlu predsa radi a často robia aj muži! Ďalšia štúdia zas hovorí o tom, že počet dní variuje od človeka k človeku a hýbe sa od 18 až do vyše 200 dní, ktoré sú potrebné na vytvorenie (zdravého) návyku. Zhrnuté a podčiarknuté – ide o to, že prvotné nadšenie by malo prerásť vo vytrvalé odhodlanie, aby ste sa mohli tešiť z výsledkov akejkoľvek životnej zmeny.

Miesto, kde sa oplatí začať

Míľnikom pre vás môže byť januárový pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli Esplanade na Kúpeľnom ostrove. Svoju premenu môžete naštartovať práve tam, podmienky sú na to viac, než ideálne. Hotel je situovaný v prekrásnom pokojnom prostredí Kúpeľného ostrova, ktorý je od mesta Piešťany oddelený Kolonádovým mostom.

(Zdroj: Ensana Health Spa Hotels)

(Zdroj: Ensana Health Spa Hotels)

Hotel je priamo prepojený s najväčším balneologickým centrom v Európe, ktoré na ploche viac, ako 7000 m2 ponúka výber zo 60 kúpeľných procedúr, wellness a výborne vybavené moderné fitness centrum. Ubytovať sa môžete v niektorej z priestranných a svetlých izieb a vychutnávať si zdravú a kvalitnú stravu podávanú formou bufetových stolov.

Novinkou, ktorou chce sieť ubytovacích zariadení Ensana Health Spa Hotels podporiť snahu svojich klientov o zmenu životného štýlu je špeciálny program Fit & Healty, ktorého súčasťou je aj 26- stranová brožúra. Pútavo vás prevedie zásadami stravovania, vďaka ktorým budete plní energie, ľahší, krajší a spokojnejší. Úvod do tohto programu môžete takpovediac na vlastnej koži zažiť už v rámci svojho pobytu v roku 2024.

Ohľadom zdravia svojho pohybového a neurologického aparátu sa môžete v rámci svojho pobytu v Piešťanoch poradiť s fyzioterapeutmi a pri pobyte trvajúcom od 5 dní máte v jeho cene aj konzultáciu s kúpeľným lekárom, kde môžete získať balík cenných informácií o svojom zdravotnom stave. Získané informácie vás nasmerujú nie len počas kúpeľného pobytu, ktorého súčasťou je aj balík procedúr v cene pobytu, ale môžete z nich čerpať aj po liečebnom či rekondičnom pobyte v tomto príjemnom kúpeľnom hoteli.

(Zdroj: Ensana Health Spa Hotels)

V prípade, že trpíte ťažkosťami alebo bolesťami pohybového aparátu, pripravte sa na to, že účinky piešťanskej vody a bahna ucítite už po krátkom čase. Nie nadarmo sa o prírodných zdrojoch v tejto lokalite hovorí ako o „zázračných“ doma ale aj vo svete. No blahodarný vplyv nemá len voda a bahno. Zmena prostredia, režimu a celkové odpojenie sa od každodennosti je jednou zo zložiek holistického prístupu k svojmu zdraviu. Prospieva aj zmenám, ktoré ste si predsavzali vo svojom životnom štýle v novom roku urobiť. Počas januára a februára stihnete aj špeciálnu ponuku! Za 3 rezervované noci do 15. februára dostanete jednu noc úplne zadarmo spolu so všetkými službami, ktoré sú súčasťou vami objednaného pobytu. V hoteli Esplanade je to napríklad neobmedzený vstup do bazénov, sáun a fitness. Vyskúšajte a vstúpte do nového roka plní energie a odhodlania. Viac na www.ensanahotels.com/sk

- reklamná správa -