Skupina NO NAME vydáva nový album V pôvodnom znení, fanúšikovia sa v ňom vykúpu v emóciách!

(Zdroj: NO NAME)

Slovenská skupina NO NAME vydáva očakávaný album V pôvodnom znení. Ide o deviaty radový album košickej kapely, ktorý prichádza osem rokov po predchádzajúcom S Láskou. Autorsky, hudobne aj textovo sa na albume podieľala celá kapela, ale najväčším prínosom autorsky prispel Roman Timko. Album obsahuje 11 skladieb a nechýbajú na ňom prekrásne spojenia. Práve duet s Rasťom Kopinom z kapely NOCADEŇ V pôvodnom znení predurčil nielen názov albumu, ale aj spoločné turné!

Na albume počuť nový zvuk, za ktorým stojí zvukový producent zo štúdia SINUS records Peter Jakab. Album V pôvodnom znení otvára inštrumentálna Šumava, inšpirovaná životom klávesáka Zoltána Šallaia a jeho rodiny v malebnom mestečku Nýrsko. Nasleduje singel Elity, ku ktorému si kapela NO NAME prizvala ako koproducenta Jana P. Muchowa.

„Od nášho predošlého albumu ubehlo osem rokov. Popri aktívnom koncertnom živote aj vynútenej covidovej pauze, prirodzene prichádzali autorské nápady, na ktorých sme priebežne pracovali. Práce bolo ako na kostole. Natočili sme duet s Karlom Gottom, pesničku pre film Poslední aristokratka, napísali song O nás dvou pre Terezu Maškovú, pieseň k stému výročiu Československa, Ži a nech žít. Odohrali sme 24 koncertov Dermacol akustik tour, a popri tom sme stíhali to najdôležitejšie a síce naše rodiny. Máme 14 detí v kapele a 15-te je na ceste, takže krúžky jazyky, hudobné, cvičenie, učenie sa. To všetko sa snažíme stíhať popri muzike alebo skôr stíháme muziku popri rodinách? Je to náročné, ale priority sú dané na misky váh a snažíme sa udržať rodinu a muziku na najvyššej možnej úrovni,“ vysvetľuje frontman NO NAME Igor Timko.

Vstupenky na Predpredaj.sk

Na novom albume nájdu fanúšikovia prekrásne spojenia. Pieseň Múza naspievala elitná činoherná a filmová slovenská herečka Alena Ďuránová. Druhým spojením je pieseň Ak nejde o všetko - interný duet so Zolim Šallaiom. V skladbe “Vianoce s Božidarou” sa spojili hlasy Igora Timka a legendárnej herečky Božidary Turzonovovej. Pieseň predstavili NO NAME minulé Vianoce, ako súčasť radového albumu doteraz nikde nevyšla. Štvrtým spojením novinky je duet kapely NO NAME a NOCADEŇ, rovnomenný song V pôvodnom znení, kde spolu ladia výnimočné hlasy bývalých spolužiakov Igora Timka a Rasťa Kopinu.

„To je tou slobodou, ktorú sme s chalanmi dosiahli. Je nám úplne jedno, koľko má či nemá byť duetov na jednom albume. Piesne prichádzali a nápady sa hrnuli. Tí, ktorých sme oslovili na spolupráce, sa ich ujali so všetkou vervou. A výsledok potvrdzuje, že to boli správne rozhodnutia,“ konštatuje Igor.

"Hudbu vnímame ako fenomén, vďaka ktorému je možné vyjadriť v podstate čokoľvek,” dopĺňa klavesák NO NAME Zoli Šallai.

Vstupenky na Predpredaj.sk

(Zdroj: NO NAME)

Práve reakcie na duet V pôvodnom znení priviedli obe zoskupenia na myšlienku spoločného československého turné, ktoré NO NAME a NOCADEŇ odštartujú na jar 2024.

„Celé obdobie až do začiatku turné sa nesie v znamení jeho príprav. Pre kapelu a fanúšikov je to udalosť, ktorá sa opakuje veľmi výnimočne. Inak povedané, fesťáky, plesy, párty, je jedna vec, ale to, čo sa udeje na turné, je vyslovene vzácnosťou,“ prezradil Igor Timko.

NO NAME sú na hudobnej scéne už 27 rokov a fungujú v zostave Igor Timko, Dušan Timko, Ivan Timko, Roman Timko, Zoli Šallai a Pavol Jakab.

„Kolegovia z branže nám s rešpektom prízvukujú že sme jedna z mála kapiel, ktorá funguje po ľudskej stránke a v takej intenzite. Je to lichotivé. NO NAME je v štádiu, že sa okolo nás dejú veci na každodennej báze. Tým, že si udržiavame stále relatívne malý, ale efektívny tím, neprejde deň, kedy by na naše mailové schránky niečo „nepristálo". A trvá to už 27 rokov, sme slobodní a to si prácu na muzike užívate so želaným nadhľadom. Poslucháči a fanúšikovia kapely NO NAME vedia, že našou hudbou zhmotňujeme predovšetkým emócie. Úprimne si myslím, že kto sa emóciám v živote nebráni, ten sa v našom novom albume môže v emóciách doslova vykúpať,“ uzatvára Igor Timko.

Skladby z nového albumu aj všetky hity kapely si budete môcť naživo vypočuť na NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024, ktoré štartuje 21.3. 2024 v Košiciach a pokračuje 23.3.2023 v Bratislave.

Album V pôvodnom znení je dostupný na streamovacích platformách a fyzicky si ho budete môcť zakúpiť už 5. decembra.

(Zdroj: NO NAME)

Vstupenky na Predpredaj.sk

- reklamná správa -