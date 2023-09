Úspešné jarné koncertné turné Haničky a Murka sa dočkalo jesenného pokračovania a odštartuje už túto nedeľu!

(Zdroj: Hanička a Murko )

Presne pred 6 rokmi vydala - dnes už najobľúbenejšia bábková dvojica Hanička a Murko - svoje prvé CD Pesničky pre škôlkarov a zverejnila prvé videoklipy. Jej prví fanúšikovia sú už dávno školáci, ale Hanička a Murko našťastie bez kamarátov nezostali. Pribúdajú stále noví fanúšikovia, ktorí ich milujú. Napríklad na YouTube si ich tvorbu pozreli viac ako 100-miliónkrát! Fanúšikovia ale nie sú odkázaní len na počúvanie ich pesničiek či sledovanie pesničkových a vzdelávacích videí v televízii či na YouTube. Môžu sa s nimi stretnúť aj naživo! Aj túto jeseň navštívia so svojim veselým predstavením 8 miest a potom budú pokračovať v ďalších mestách s vianočnou šou.

“Na jar sme podnikli svoje doposiaľ najväčšie turné s novým pesničkovým predstavením, ktoré videlo viac ako 5 000 návštevníkov. Priniesli sme v ňom veľkú novinku: hostí zo zvieracej ríše v životnej veľkosti. Kostýmy nezbedného Capka, veselého Opičiaka, milej Žabku a priateľského Červíka nám vytvorila kostýmová výtvarníčka Radka Dudášová Sukaný a deti boli nadšené”, informuje scenáristka a režisérka Lucia Zimanyiová. “Preto s týmto predstavením pokračujeme aj na jeseň a veríme, že potešíme svojich fanúšikov v mestách, ktoré sme zatiaľ nemali možnosť navštíviť”, dodáva.

Prvým navštíveným mestom jesenného koncertného turné bola Senica. Ďalej bude veselá družina Haničky a Murka pokračovať do Malaciek a Nového Mesta nad Váhom. Všade sa môžu deti tešiť

na skvelú show, v ktorej odznejú najobľúbenejšie hity Haničky a Murka, ako aj obľúbené ľudové pesničky.

Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk

“Mnohé naše pesničky majú miliónové videnia a patria dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie detské skladby. So 6 miliónmi videní sem patrí aj pieseň Autá, v ktorej hosťuje obľúbený moderátor a herec - a náš kamarát - Miško Hudák. Táto pesnička nemôže chýbať na žiadnom našom koncerte”, informuje Lucia Zimanyiová. “Deti milujú aj ľudové pesničky, ktoré poznajú aj z našej celovečernej rozprávky Kúzelný kvet, ktorú je možné vidieť na YouTube a na streamovacej platforme JOJ PLAY. Aj tieto pesničky sme zaradili do programu a majú mimoriadny úspech”, dopĺňa.

Vďaka tomu, že sú Hanička a Murko bábky, konkrétne takzvané mapetky, je ich vystúpenie veľmi originálnou kombináciou živého a dynamického koncertu a divadla. Zvierací maskoti v životnej veľkosti a farebné kulisy dotvárajú rozprávkovú atmosféru celého predstavenia.

“Na výrobe našich bábok, ako aj celej koncertnej scény, spolupracujeme od začiatku s vynikajúcim scénografom Von Dubravayom”, informuje autor pesničiek Martin Zimanyi. “Samozrejme, na koncerte ide predovšetkým o hudbu a mňa teší, že sa našim fanúšikom pesničky páčia. Spolupráca s profesionálmi, ako je scénograf, kostýmová výtvarníčka, choreografka, či skúsení bábkoherci a herci, však výrazne prispieva k celkovému zážitku z koncertu a to nás teší dvojnásobne”, dodáva.

My sme vystúpenie Haničky a Murka videli a odporúčame to aj vám, stojí určite za to! Okrem umeleckého zážitku a vyjašenia sa odídu deti spokojné aj preto, že od Haničky a Murka dostanú tradičné darčeky - nálepku vydanú špeciálne k jesennému turné a obľúbené Murkove lízatko. Drobnosti, ktoré malé deti vedia oceniť!

Vstupenky kúpite v sieti Predpredaj.sk

Ukážky z jarného programu si môžete pozrieť na YouTube:

Ihrisko (Opička ako hosť)

Ika-tika-gymnastika (Červík ako hosť)

Aktuálne informácie: https://www.facebook.com/hanickaamurko

