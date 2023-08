Na festivale Lodenica si môžete zabehnúť špeciálny Lodenica RUN, pozrite si kompletný lineup!

(Zdroj: Lodenica)

Na Lodenici zažijete okrem dobrej hudby a skvelej nálady ďalší ročník behu Lodenica RUN. Beh štartuje v piatok 1. septembra o 10:30 v areáli Zelená voda a je určený rekreačným bežcom, ale i profesionálom. Trať meria 7,7 alebo 3,3 kilometra. Pre každého bežca je pripravený lístok na festival za zvýhodnenú cenu, pamätná medaila a chutné občerstvenie. Počet účastníkov je obmedzený na 120 štartujúcich.

„Ide o nenáročný beh, ktorý vhodný pre akéhokoľvek rekreačného bežca v blízkosti jazera. Registrácia bude od 8:30 do 10:15. Máme tri kategórie, muži, ženy a deti - od 8 do 12 rokov si zabehnú 400 metrov. A od 6 do 8 rokov budú bežať 200 metrov. Štartovné je 15 eur v predpredaji a 20 eur na mieste, deti neplatia. Parkovanie bude možné zdarma v areáli. Príďte si zabehať a získať ako výhru vstupenku na dva dni Lodenice.“ pozýva dramaturg Lodenice František Grebeči.

Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk

Organizátori zároveň zverejnili kompletný časový harmonogram vystúpení. Festival Lodenica potrvá tento rok tri dni a bude mať dve pódia. Na hlavnom pódiu Lodenica 25 budú vystupovať interpreti, ktorí festival Lodenica pred rokmi štartovali. Vo štvrtok otvára program na A pódiu o 16:00 kapela Texas Band. Potom sa už fanúšikovia môžu tešiť okrem legendy Jaromíra Nohavicu, skupín Čechomor, Kamelot, Věry Martinovej aj na Vojtěcha Nedvěda, kapely Fleret, Taxmeni, Hrdza, Bukasový masív, Belasí, Slniečko, speváčku Veronika Rabada či hviezdy Desmod a českých Mirai. Komorná a alternatívna scéna Lodenice bude na pódiu pri jazere. Tu sa predstavia nielen nádeje, ale aj starší či mladší predstavitelia veľkých, malých alebo klubových scén.

Nenechajte si ujsť festival Lodenica 31. augusta 2. septembra 2023 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Okrem hudby čakajú na návštevníkov Lodenice aj scénky detskej farmy Humanita Bertrama Betaka s ich krásnymi koníkmi, ktorí tiež patria medzi hviezdy festivalu. Nebudú chýbať atrakcie pre deti, kolotoče, jazdy na koňoch aj skvelá gastro zóna.

Vstupenky na festival je možné zakúpiť na Predpredaj.sk

