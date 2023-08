ROZHOVOR: Obľúbené komediálne postavy László a Ildikó budú spolu s Krímešom na jeseň zabávať Slovensko

(Zdroj: Lacikám nedráždi! show)

V novej show sme ponechali najúspešnejšie scénky z tej pôvodnej. Doplnili sme ich novými a pribudol Krímeš. Predchádzajúce predstavenie bolo viac „standupové“, v tom aktuálnom máme aj vyslovene divadelné dialógy Lásla a ildikó a viac pesničiek. Mirka Miškechová ako hudobný hosť sa nám osvedčil, takže ide s nami aj na jeseň. Veľmi sa na to s Viki aj s Mirkou tešíme.

Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk

Máte nejaké obľúbené mestá, do ktorých sa radi vraciate?

Každé mesto, každé publikum má svoje čaro. Nerád by som vyzdvihoval niektoré konkrétne. Ale je pravda, že ja juhu Slovenska je publikum iné. Viac si to vedia užiť aj vďaka tomu, že rozumejú Láslovej rodnej reči, tak vieme v predstavení použiť viac vtipných narážok, ktoré by inde nefungovali. My však už máme scénky overené a sú miesta, na ktoré diváci všade reagujú rovnako. Najviac milujú, keď sme na scéne obaja naraz a práve preto sa v aktuálnej tour na tento humor ešte viac sústredíme.

Do programu ste zaradili aj pesničky od skupiny Krímeš? Pôjde len o „staré“ hity, alebo ste nahrali aj niečo nové?

Zaznejú tri najznámejšie hity na čele s „Pridaj mi!“ , čo je prerábka Eminema „Without me“ a bude aj jedna novinka a tou je prerobená skladba od Sam Smith – Unholy. Bude to duet s Mirkou, ktorá bude rapovať ako Kim Petras – pesničku sme už nahrali v štúdiu a na sociálnych sieťach sa teší veľkému ohlasu.

Po predstavení je u vás dobrým zvykom, že sa s divákmi fotíte. Ostanete verní tejto peknej tradícii?

Iste. A navyše si môžu zakúpiť aj tričká, stolovú hru a iné prekvapenie, ktoré môžu potešiť ako vianočný darček. A ako darček k tomu CD s pesničkami Krímeš. Aby si nás fanúšikovia mohli užiť aj po predstavení.

Je to už tretia šnúra v poradí, tak v čom bude iná?

Je tam viac vecí, ktoré ju robia výnimočnou. V prvom rade bude najväčšia v tom zmysle, že v období september až december 2023 máme naplánovaných 30 miest po celom Slovensku. Ďalšou dobrou správou pre divákov je, že sme pridali pesničky od obľúbenej skupiny Krímeš, ktorá je na Slovensku po 20 rokoch legendou. A v neposlednom rade – je to rozlúčková tour – takže kto chce vidieť Ildikó a Lásla naživo, tak má poslednú šancu.

Prečo ste sa takto rozhodli? Nebude vám za Láslom smutno?

Určite áno, ale chcem sa venovať iným veciam a vždy som razil teóriu, že veci treba ukončiť v najlepšom. Jeseň sa nám predáva veľmi dobre – vyzerá to tak, že budeme mať všade vypredané a v niektorých mestách asi budeme pridávať ďalšie predstavenie. Rád sa lúčim s projektami vo fáze, keď sú na vrchole.

