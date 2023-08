Tisíce návštevníkov a hviezdni hostia! V glo AIR zóne na festivale LOVESTREAM to žilo

(Zdroj: BAT)

Na festivale LOVESTREAM bolo tento víkend naozaj horúco. Line-up nabitý svetovými hviezdami a slnečné počasie privítali na Starom letisku v Bratislave - Vajnoroch hudobných fanúšikov zo Slovenska i zahraničia. Mnohí z nich sa zišli aj v neprehliadnuteľnej glo AIR zóne, ktorú vybudoval jeden z partnerov festivalu. Pod ikonickými glo svetelnými kruhmi si mohli návštevníci oddýchnuť, osviežiť sa a zabaviť počas sprievodného programu.

Prišiel aj jeden z najpopulárnejších slovenských raperov Gleb, ktorý neskrýval nadšenie: „Na festivale som len chvíľu a musím povedať, že je to tu skvelé. Nie som tu výnimočne pracovne, ale ako hosť a určite si nenechám ujsť Salvatoreho Ganacciho, jeho skladby a videoklipy mám veľmi rád." Gleb sa tiež podelil o to, že z festivalu mieri rovno na svoje vlastné vystúpenie a prezradil, čo ho čaká v najbližšej dobe: „Leto je pre mňa hlavne pracovné, v septembri si plánujem dať pauzu a ísť na dovolenku s rodinou, ale potom sa vrátim ku koncertom. Nechcem cestovať príliš ďaleko, pretože mám malú dcéru, takže si dovolenku užijeme niekde v Európe, možno v decembri pôjdeme niekam do exotiky."

Podobné plány ma aj Filip Jančík, huslista známy svojou fúziou klasických a moderných hudobných žánrov, ktorý bol hosťom v glo AIR zóne. „Naše leto je zatiaľ hlavne pracovné. Hrali sme na festivaloch na Slovensku a ani sme nestihli ísť na výlet či dovolenku, na to je väčšinou priestor v januári či februári, keď nie je aktívna sezóna. Chystám sa do Vietnamu. Okrem toho plánujeme vianočné turné po Slovensku. Budeme v 20 mestách na Slovensku. Každý večer budú dva koncerty a v Bratislave ich bude viac. Takže celkovo asi 40 koncertov," opísal Filip, ktorý si okrem oddychu v glo AIR zóne nenechal ujsť ani koncert hlavnej hviezdy tohtoročného LOVESTREAMU, Imagine Dragons.

Tak ako minulý rok, aj teraz sa dizajn glo zóny niesol v duchu uvedenia nového produktu British American Tobacco na slovenský trh. Návštevníci boli medzi prvými, ktorí mohli vidieť nové glo HYPER X2 AIR, ktoré bolo prezentované v menších veľkostiach a v 5 exkluzívnych odtieňoch inšpirovaných farebnou paletou oblohy. „Minulý rok sme sľúbili, že sa vrátime, a tak bol tohtoročný LOVESTREAM opäť podujatím, na ktorom sme mohli predstaviť náš nový produkt. Atmosféra, ktorú vytvorili návštevníci, bola úplne úžasná. Pevne verím, že tak, ako sa tradične prezentujeme na legendárnom festivale Colours of Ostrava v Českej republike, staneme sa pevnou súčasťou slovenského LOVESTREAMU," povedal na záver festivalu hovorca spoločnosti BAT Tomáš Tesař.

