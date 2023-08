Má vaše dieťa pohybové nadanie? Prihláste ho na tento šport

(Zdroj: pexels.com/Allan Mas)

Viesť deti k športu už od malička nie je nikdy naškodu. Prihláste ho do kvalitného klubu a sledujte, ako sa jeho vzťah k športu vyvíja.

Triatlon je spojenie troch základných športov - plávania, behu a cyklistiky. Tým, že sa dieťa venuje týmto trom športom, komplexne rozvíja svoje telo, na rozdiel od niektorých športov, kde detské telo môže trpieť jednostrannou záťažou. Triatlon je pre pre deti pestrým športom, počas ktorého sa jeden deň venujú plávaniu, druhý atletike a ďalší napríklad cyklistike.

(Zdroj: triatlonový klub Realiz Sport Team )

Všetky tréningy by mali dať deťom skvelý základ daného športu, ale aj jednotlivé tréningy na seba nadväzovať. Skúsení tréneri už vedia, ako na to a ako tréningy prispôsobiť danému obdobiu v roku. Vďaka triatlonu deti napredujú aj mentálne. Je to šport, vďaka ktorému si nájdu veľa kamarátov, naučia sa sebadisciplíne, pravidelnosti, odolnosti a schopnosti prekonávať prekážky.

OD KOĽKÝCH ROKOV JE TRIATLON VHODNÝ?

Triatlon môžu deti začať robiť v akomkoľvek veku. Súčasťou takmer každých väčších pretekov sú aj kategórie pre deti od 6 rokov, kde si najmenší môžu vyskúšať triatlon na prispôsobených vzdialenostiach. Neraz sa stáva, že najlepší triatlonisti na svete začali až vo veku 18 rokov. Takmer všetci z nich sa venovali jednému z troch športov na vysokej úrovni.

(Zdroj: triatlonový klub Realiz Sport Team )

V triatlonovej prípravke sa tréneri snažia deti komplexne rozvíjať a poskytnúť im vynikajúce základy všetkých troch športov. Netreba tiež zabudnúť, že triatlon je vhodný ako pre chlapcov, tak pre dievčatá. V triatlonovom klube Realizáčik sa mu venuje približne rovnaké množstvo chlapcov ako dievčat.

KOĽKO PEŇAZÍ MA BUDE STÁŤ?

Na začiatku dieťaťu postačia plavky, okuliare, oblečenie na beh a na cyklistiku si vystačí aj s horským bicyklom. Keď dieťa pri tréningu zotrvá podľa profesionálov 1 až 2 roky, rodičom sa odporúča kúpa cestného bicykla. Takýto bicykel sa dá zohnať aj z druhej ruky už od 300 až 500 eur.

Z BRATISLAVY AŽ NA OLYMPIÁDU

Triatlonový klub Realizáčik ponúka kvalitné, systematické tréningy v príjemnej rodinnej atmosfére pod dohľadom profesionálov. Dôkazom sú účastníci Olympijských hier v Pekingu v roku 2008, Londýne v roku 2012, ktorých klub vychoval. Pod jeho výcvikom bol tiež prvý náhradník pre Olympijské hry v Rio de Janeiro v roku 2016.

