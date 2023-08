Toto ste určite nevedeli! Čo majú spoločné David Hasselhoff, princ Harry a perlivá voda?

S filozofiou a výrobkami SodaStream sa stotožnili aj také známe tváre ako herci Thor Bjornsson (The Mountain), Kristian Nairn (Hodor) a Hannah Waddingham (Septa) z kultového seriálu Games of Thrones, spevák Rod Stewart či rapper Snoop Dogg alebo David Hasselhoff. Na Slovensku podporujú značku napríklad Juraj Šoko Tabaček, Lukáš Frlajs, influenceri ako Kristína Suchánková, Simona Malková či Michal Šefčík a ďalší.

So značkou spolupracoval aj úspešný slovenský barman peter PEDRO pravotiak, majster sveta v miešaní nealko drinkov z roku 2011 a Jakub Rampáček, víťaz Bartenders International competion MCC 2016, exGeneral manager London Cocktail Club a head of Cocktail Masterclass by J.R