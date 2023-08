Rakovina kože - príznaky a prevencia

(Zdroj: dream@do - stock.adobe.com)

Vedeli ste, že na Slovensku je rakovina kože najčastejšie diagnostikovanou rakovinou? Ešte horším zistením je, že tento trend má stúpajúci charakter, ktorý by bolo vhodné čím skôr zastaviť. Aj proti rakovine kože však existujú spôsoby, ako znížiť riziko jej vzniku. Dôležité je poznať všetky rizikové faktory ochorenia a naučiť sa pred nimi svoju pleť a telo dobre brániť.

Rakovina kože na Slovensku

Počet onkologických ochorení má na Slovensku stúpajúci trend, pričom najčastejšie diagnostikovanou rakovinou je práve rakovina kože. Potvrdzuje to aj nárast nových prípadov zhubných nádorov kože, ktorých bolo v roku 2021 novodiagnostikovaných až 7 788.

Rizikové faktory rakoviny kože

Rakovina kože najčastejšie vzniká na miestach na tele, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu, no vyskytnúť sa však môže aj na tých, čo pred ním zostávajú ukryté. Nebezpečenstvo je tiež vyššie u ľudí so svetlou pokožkou, ktorí sa ľahko na slnku spália. Faktory, ktoré môžu toto riziko zvýšiť, sú:

Spálenie pokožky slnkom s jedným či viacerými pľuzgiermi.

Nadmerné opaľovanie bez použitia opaľovacieho krému.

Slnečné a vysokohorské podnebie, kde je slnečné svetlo silnejšie.

Veľa materských znamienok, ktoré sú väčšie ako tie bežné.

Rodinná a osobná anamnéza s rakovinou kože.

Oslabený imunitný systém.

Vystavenie arzénu a iným látkam, čo zvyšujú nebezpečenstvo výskytu tohto ochorenia.

Ako znížiť riziko

Znížiť riziko vzniku rakoviny kože sa dá dodržiavaním niekoľkých pravidiel:

Vyhýbajte sa pobytu na slnku v čase medzi 11:00 – 15:00, keď je slnečné žiarenie najsilnejšie.

Používajte prípravky na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom.

s vysokým ochranným faktorom. Vyhýbajte sa opaľovaniu v soláriách.

Pri pobyte na slnku používajte klobúky so širším okrajom, okuliare s UV filtrom a ochranné oblečenie.

Vhodné je tiež samovyšetrenie približne raz za 3 mesiace.

(Zdroj: goodluz - stock.adobe.com)

Opaľovacie krémy

Počas pobytu na slnku pôsobia na pokožku UVA a UVB lúče, ktoré môžu spôsobiť jej vysúšanie, starnutie, spálenie a prispievajú tiež k vzniku rakoviny kože. Na ochranu pred ich pôsobením je potrebné používať opaľovacie krémy. Na jednotlivých prípravkoch nájdete údaj o hodnote SPF. Toto číslo udáva násobok času, o ktorý môžete po ich aplikovaní predĺžiť svoj pobyt na slnku. Vhodnú hodnotu SPF určíte podľa vášho fototypu. Ten je určený množstvom pigmentu, ktorý má vaša pokožka, tiež farbou očí a vlasov.

K dispozícii sú aj opaľovacie krémy pre deti s SPF 30 – 50+ určené na ochranu pred UVA aj UVB žiarením. Vyrobené sú z bezpečných zložiek, čo nedráždia ich citlivú pokožku. Deti ale radšej natrite opaľovacím krémom najmenej 30 minút pred vstupom na slnko.

Ďalšia ochrana proti UV žiareniu

Na ochranu pokožky pred slnkom existujú aj ďalšie prípravky. Vybrať si môžete oleje na opaľovanie, ktoré sa od krémov líšia svojou tekutou konzistenciou. Vďaka nej sa ľahšie na telo nanášajú a roztierajú.

Pokožka je po pobyte na slnku tiež dehydrovaná a podráždená. Doprajte jej preto upokojenie a dôkladnú hydratáciu, s čím vám pomôžu prípravky po opaľovaní. Majú chladivý účinok a obsahujú panthenol alebo iné prísady hojace bežné spáleniny od slnka.

(Zdroj: Jelena - stock.adobe.com )

Slnečné okuliare

UV žiarenie škodí aj očiam, pričom môže spôsobiť krátkodobé alebo dlhodobé problémy. Aby ste ich ochránili, je vhodné nosiť slnečné okuliare. Oceníte ich tiež počas veterných dní alebo v zime. Sneh totiž odráža až 80 % UV žiarenia.

Kedy chodiť/nechodiť na slnko

Najvhodnejšie je ísť von ráno alebo v neskorších popoludňajších hodinách. Intenzita slnečného žiarenia sa totiž počas dňa mení a v čase od 11:00 do 15:00 je najsilnejšia. V tomto období by ste sa preto mali pobytu na slnku radšej vyhnúť. Ak to ale nie je možné, siahnite po opaľovacom kréme s vyšším ochranným faktorom, slnečných okuliaroch alebo klobúku.

Sledujte ozónovú mapu

UV žiarenie, ktoré dopadá na povrch Zeme, zachytáva ozónová vrstva. Pri jej oslabení sa ho k nám preto dostáva viac. Jej aktuálny stav sa dá pohodlne z domu sledovať online.

Sledujte svoje znamienka

Viete, ako začína rakovina kože? Príznakmi sú materské znamienko alebo bradavica, ktoré narastajú, menia vzhľad, môžu tiež svrbieť alebo krvácať. Spozorovať môžete tiež veľkú hnedastú škvrnu s tmavšími škvrnkami alebo útvar podobný vyrážke, čo sa nehojí, je suchý a pokrytý šupinkami. Príznaky rakoviny kože vám pomôže v prípade podozrenia odhaliť dermatovenerológ, ku ktorému môžete zájsť aj bez výmenného lístka. Poradiť sa o neobvyklých znamienkach alebo hrbolčekoch na pokožke môžete tiež s vaším obvodným lekárom.

-reklamná správa-