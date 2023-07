Na Liptove zažiari vokálna gymnastka z Paríža aj slovenský Miles Davis

(Zdroj: Camille Bertault © Thomas Braut)

Okrem množstva ocenení prestížnymi jazzovými magazínmi túto 38 ročnú parížanku vyzdvihujú aj magazíny Vogue, či Vanity Fair. Hovoria o nej ako o novom hlase jazzu a jednom z najväčších talentov dnešnej scény. Niet divu, keďže jej absolútny zmysel pre ohromujúco presný rytmus, dychberúcu virtuozitu, nekonečnú kreativitu ale aj veľký zmysel pre humor obdivujú stovky tisíc fanúšikov po celom svete.

V roku 2021 sa po prvý krát predstavila lokálnemu publiku na Bratislavských Džezákoch. Tento krát zaznie v slovenskej premiére program, kde sa ku nej pridajú francúzsky trubkár a majster sketu Médéric Collignon spolu s rakúskym klaviristom Davidom Helbockom. V ich repertoári zaznie okrem ich vlastných skladieb aj Björk či Goldbergove variácie od Johanna Sebastiana Bacha (toho mimochodom označujú za vôbec prvého džezmena).

(Zdroj: Camille Bertault © Thomas Braut)

(Zdroj: Oskar Török © Pavol Staník)

Oskar Török je jeden z najobsadzovanejších a najuznávanejších slovenských trúbkarov a zároveň majster improvizácie. Rodák z Humenného, ktorý študoval v poľských Katowiciach spolupracuje s Ivou Bittovou, Mariánom Čekovským, Sisou Fehér a Stanislavom Luptákom na Vargových piesňach, či v projekte Hrana Oskara Rózsu. Je dlhoročným členom jazzových zoskupení Vertigo Quintet, Limbo, či kvinteta poľského kontrabasistu Wojteka Mazolewského a nebojí sa ani experimentálnejších projektov.

Na aktuálnom ročníku Mikulášskeho Jazzového Festivalu sa však po úplne prvý krát zhostí roly bandlídra svojho vlastného autorského projektu. Jeho kapelu budú tvoriť saxofinosta Nikolaj Niktin, klavirista Ľuboš Šrámek, kontrabasista Juraj Griglák, bubeník brazílskeho pôvodu Matheus Jardim. Časť skladieb s nimi zaspieva vychádzajúca spevácka hviezda Simona Hulejová, ktorá účinkuje aj v rámci tohtoročného programu festivalu Viva musica.

(Zdroj: Oskar Török © Pavol Staník)

V lineupe festivalu sú tiež dva bigbandy, trio špičkového poľského klaviristu Pawla Kaczmarczyka, ale aj pozoruhodné rakúske duo Gratzer & Bittmann, ktorí veľmi originálnym spôsobom interpretujú skladby Astora Piazzollu, Ennia Morriconeho či slávnu skladbu Elvisa Presleyho Always on my Mind.

(Zdroj: Gratzer & Bittmann © Georg Gratzer, Klemens Bittmann)

Festival sa koná počas troch večerov od 28. do 30. júla v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek je v sieti PREDPREDAJ.sk . Kompletný program a podrobné informácie sú na oficiálnej stránke festivalu www.mjf.sk . Súčasťou programu sú aj hudobné workshopy, súťaže o jazzové nosiče a nočné jam sessions. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

- reklamná správa -