Jednoducho a SMART! Inteligentné osvetlenie - úspory pre pokladnicu mesta

Bratislavské pouličné osvetlenie tvorí viac ako 48 tisíc svetelných bodov, ktoré obyvateľom i návštevníkom mesta umožňujú bezpečne využívať verejný priestor vo večerných a nočných hodinách. Dovedna 4100 hodín svietenia ročne. Slúžia už roky. Najmä v poslednom období sú však témou diskusií a jednou z priorít magistrátu Hl.mesta Bratislavy s odborníkmi. Nielen pre ich správu, kvalitu, ale aj energetickú úsporu. Práve pre dosiahnutie úspor by hlavné město chcelo komplexne zmodernizovať veřejné osvetlenie. Do roku 2025 by chcelo nahradiť všetky svietidlá energeticky efektívnejšou LED technológiou. Prvých 3000 kusov už dodala spoločnosť Zumtobel Group – ZG Lighting Slovakia.

Mesto Bratislava sa pred dvoma rokmi, po prepočtoch, odbornej príprave a diskusií v poslaneckých komisiách a kluboch rozhodlo postupne investovať do komplexnej obnovy verejného osvetlenia. V jednom z nedávnych verejných podcastov sa primátor mesta M. Valo k danej problematike i k tomu čo predchádzalo rozhodnutiu, vyjadril: „Logika napríklad s ovetlením, nie je že vypínať osvetlenie, lebo je to nebezpečné a zníži to kvalitu života v Bratislave v energetickej kríze, ale naopak, logika velí investovať viac peňazí do osvetlenia a s obrovsky rýchlym tempom vymeniť svetelné zdroje, ktoré tu nikto roky neriešil, tak aby sme ušetrili milióny na nich...“ Ďalej poslucháčov informuje, že v roku 2023 Bratislava plánuje vymeniť okolo 30 000 sveteľných zdrojov, „nejaké peniaze sice do toho dáme, ale veľmi veľa peňazí na energii ušetríme a Bratislava nebude musieť byť tmavá.“

Do roku 2025 by magistrát Bratislavy chcel komplexne zmodernizovať celé verejné osvetlenie. Od tohoto opatrenia, v kombinácii so zavedením pokročilého systému riadenia si mesto sľubuje úspory viac ako 60% spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie.

Ako ušetriť v mestskom rozpočte

Kvalitné a spoľahlivé verejné osvetlenie je jedným z najdôležitejších prvkov v každom meste. Okrem vizuálnej funkcie zohráva dôležitú bezpečnostnú úlohu a to najmä v rizikových úsekoch mestského teritória. Nielen dopravných, ale aj peších, v miestach s nižším výskytom obyvateľstva, s tmavými zákutiami, mimo husto obývaných zón, akými sú sú napríklad parky. Práve pre zvýšené riziko a potrebu bezpodmienečného svietenia aj v časoch úspor, bola preto výmena parkových svietidiel na území celého města nevyhnutnosťou a prvou investičnou akciou Bratislavy zameranou na energetickú úspornosť. Z verejného obstarávania, ktoré v roku 2021 vyhlásilo hlavné mesto, vzišla víťazne slovenská dcérska spoločnosť Zumtobel Group - ZG Lighting Slovakia. Predmetom obstarávania bola výmena zastaralých parkových svietidiel na viacerých miestach Bratislavy. Medzi inými napríklad v rekreačnom areáli Malý Slavín, v okolí pomníka Daniela Tupého i mestských hradieb či Sadu Janka Kráľa. Ale boli to aj ďalšie zóny - vo vnútrobloku Poľskej Justičnej, v parčíku Husova, parku Karlova Ves, Dunajská, Hanulova, Legionárska alebo aj na Hodžovom Námestí.

Staré guľové svietidlá pri bratislavských chodníkoch boli po dlhých rokoch zanedbávania v zlom technickom stave, po dobe svojej životnosti a na mnohých miestach aj nefunkčné. Z veľkej časti tiež, pre svoje nie najideálnejšie konštrukčné riešenie, dlhé roky svietili smerom nahor a do všetlách smerov, v mnohých prípadoch do okien obyvateľov. S vyšším vekom sa zvyšovala aj poruchovosť svietidiel a kvôli energetickej neefektívnosti generovali mestu každým dňom stratu.

„Naše LED svietidlá sú v porovnaní s tými pôvodnými energeticky úsporné, čím prevádzkovateľ osvetlenia a teda mesto nielen šetrí verejné financie, ale zároveň nemusí obmedzovať dobu svietenia, čo určite ocení každý obyvateľ mesta,“ hovorí Pavol Góra zo spoločnosti ZG Lighting Slovakia.

Celkove dodala firma mestu Bratislava 3000 kusov parkových LED svietidiel Aerie anglickej značky THORN. Vďaka svojej jemnej žiare poskytujú ideálny vizuálny komfort počas nočného života v mestskom prostredí. Svojim konštrukčným riešením usmerňujú svetlo iba do potrebných priestorov, hlavne na cesty a na komunikácie pre peších, čím podstatne znižujú svetelný smog v mestách. LED parkové svietidlý Aerie so svojou dlhou životnosťou 100 000 h zabezpečia pri priemernej ročnej prevádzke 4000h bezproblémové osvetlenie na najbližších 25 rokov.

Životnosť a parametre nových svietidiel

Popri vysokej energetickej účinnosti a dlhej životnosti je dôležitým parametrom svietidla, a dnes aj často diskutovaným, náhradná teplota chromatickosti, viac známa pod pojmom „teplota farby svetla“. Vo väčšine prípadov, najmä v obytných zónach sa používajú LED svietidlá s teplou “farbou” svetla - 3000 Kelvinov. Tá pôsobí pozitívnejšie tak na človeka, ako aj na zvieratá a hmyz. Z pohľadu spektrálnej charakteristiky má teplejšia farba bližšie k prirodzenému svetlu, na ktoré je člověk zvyknutý. 3000 Kelvinová náhradná teplota chromatickosti je kompromisom medzi bezpečnosťou (efektívne nočné osvetlenie), energetickou efektívnosťou (čím je svetlo teplejšie, tým je energeticky náročnejšie), a pocitovou pohodou, keďže obsahuje v menšom množstve škodlivejšiu modrú zložku svetla, ktorému sa odporúča vyhýbať, hlavne vo večerných hodinách.

Charakterisitku krivky osvetlenia majú nové svietidlá prispôsobenú konkrétnemu priestoru, ktorú osvetľujú. Chodník, lavička, cesta, námestie, každá lokalita je špecifická a tomu je prispôsobené aj vyžarovanie nových parkových svietidiel Aerie.

SMART City – SMART úspory

Nové svietidlá Aerie značky THORN dodala spoločnosť ZUMTOBEL Group so zásuvkami Zhaga, vďaka ktorým je možné svietidlá v budúcnosti integrovať do komplexnej riadiacej sústavy osvetlenia mesta Bratislavy. Zabezpečujú tým integrovateľnosť do správy SMART City.

Rovnako disponujú možnosťou integrácie pohybového senzora a spínania svetla při detekovaní pohybu či prítomnosti, čo zabezpečí dodatočnú úsporu energie. Nové parkové LED svietidlá Aerie sú stmievateľné a intenzita osvetlenia sa dá prispôsobovať podľa potreby. Podľa súčasného nastavenia sa svietidlá stlmujú na 50 % v časovom intervale 00:00-04:00. Vďaka tomu sa dosahuje úspora až 60 % v porovnaní so starou sústavou.

