Diverzita a inklúzia, ktorú vníma aj zákazník

Princípy rôznorodosti, rovnakého zaobchádzania a začlenenia fungujú v McDonald’s nielen teoreticky či na papieri. Stretávajú sa s nimi aj zákazníci pri každodennom kontakte s personálom obľúbenej siete reštaurácií. Tá ponúka šancu pracovať každému, kto dokáže uplatniť svoj potenciál a talent. Do svojich kolektívov začleňuje zdravotne znevýhodnených, cudzincov, slobodné matky a samoživiteľov, ale aj rôznorodé menšiny, dôchodcov a študentov. Pri príležitosti prebiehajúceho mesiaca diverzity v McDonald’s, sme na krátky rozhovor oslovili troch zamestnancov.

Otázkami diverzity sa spoločnosť McDonald’s zaoberá od roku 1995, kedy vstúpila na slovenský trh. Ponuka otvorených dverí pre každého, kto chce pre Mekáč s chuťou pracovať, platí dodnes. Spoločnosť dokonca ponúka jedinečný systém tréningov a školení, pomocou ktorých odovzdá zamestnancom všetky skúsenosti a poskytne možnosti uplatniť sa aj so špecifickými potrebami. Rôznorodosťou svojich zamestnancov chce McDonald’s do svojich reštaurácií priniesť tie najväčšie talenty, pretože každý človek je výnimočný.

„Podporou inklúzie motivujeme našich zákazníkov k správaniu, ktoré rešpektuje rôznorodosť každého jednotlivca. Ten sa v prostredí a v kolektíve, ktoré akceptujú jeho inakosť, cíti uvoľnenejšie, je motivovaný, inovatívny a láskavý. Dokáže zo seba dostať to najlepšie. Rôznorodosť prináša rôzne pohľady na život, prácu a medziľudské vzťahy,“ hovorí zo skúseností Adriana Boháčová, People manažérka pre McDonald’s na Slovensku.

Rok na Slovensku priniesol množstvo zmien

Štyridsaťsedemročná Olena Shcherbinina pochádza z mesta, ktoré už prakticky neexistuje. Do Bachmutu v Doneckej oblasti na východe Ukrajine sa nevráti ani po vojne, ktorá ju z rodného mesta vyhnala. Pri spomienke na malé kaderníctvo, ktoré vlastnila so sestrou a neterou sa jej do očí tisnú slzy. Mesto prakticky ľahlo popolom. Nový život našla na Slovensku, kam po invázii ruských vojsk na Ukrajinu utiekla za synom. Ten v Bratislave študoval a cez víkendy pracoval v Mekáči na Račianskej ulici. „Vybavil mi v reštaurácii pohovor, a keďže som v tom čase ešte nehovorila po slovensky, pomáhal mi s komunikáciou,“ spomína pani Olena.

Galéria fotiek (4) Zdroj: McDonald’s

Dnes je to už rok, čo nastúpila do kuchyne a postupne sa zaúča na pozíciu baristky. Už dva mesiace chodí na kurz slovenčiny a dohovorí sa bez problémov, aj keď sa stále trochu bojí, že robí chyby. Prácu v McDonald’s si nevie vynachváliť. „Je tu výborný kolektív, zlatí ľudia, ktorí ma bez problémov prijali. Okrem mňa a môjho dvadsaťdvaročného syna tu pracujú ešte traja ukrajinskí študenti. Rada by som v tomto zamestnaní zostala, môžem si naplánovať zmeny podľa potreby a robota ma baví. Na Slovensku mám aj vďaka McDonald’s spokojný život,“ uzatvára Ukrajinka Olena.

Nehanbí sa poprosiť o pomoc kolegov

„Chcel som byť medzi ľuďmi a v dobrom kolektíve,“ prezrádza nám Jozef Baričič zo Šenkvíc dôvod, prečo sa prihlásil na pozíciu v novootvorenom Mekáči v Pezinku. Roky pracoval vo výrobe za pásom, čo sa podpísalo na jeho zdraví. Po operácií chrbtice potreboval zmenu. Dnes je najnižším zamestnancom v McDonald’s. „Trpím vývojovou chybou malého vzrastu tzv. achondropláziou. Som zdravotne znevýhodnený, ale vediem plnohodnotný život. Keď v práci niečo nedočiahnem, poprosím kolegov, nehanbím sa. Veľa sa spolu nasmejeme. Aj preto chodím rád do roboty,“ priznáva štyridsaťročný Jozef, ktorý pracuje v lobby pezinskej reštaurácie na pozícii údržbára čistoty.

Galéria fotiek (4) Zdroj: McDonald’s

Pracovnú dobu na dve smeny si vie naplánovať tak, aby mal dostatok času na svojho štvorročného syna Dominika. Ten sa teší, že jeho otec pracuje práve v reštaurácii, ktorej jedlá mu chutia. „Cením si, že McDonald’s myslí aj na handicapovaných a dáva nám šancu ukázať, v čom sme dobrí. Som tu spokojný,“ podotýka Jozef.

Aj vďaka práci v Mekáči sa cíti šikovná

Šancu začleniť sa do McDonald’s „crew“ v bratislavskom obchodnom centre Eurovea dostala pred piatimi rokmi aj tridsaťjedenročná Andrea Šenkárová. Osvedčila sa a dnes jej robia radosť najmä kolegyne a kolegovia, medzi ktorých sa dostala. „Som totiž na invalidnom dôchodku, ale v práci mám pocit, že mi všetci pomáhajú, radi mi poradia a porozprávajú sa so mnou. Musím povedať, že aj vďaka nim sa cítim šikovná a môžu sa na mňa vo všetkom spoľahnúť,“ prezrádza Andrea, ktorá má v reštaurácii „pod palcom“ čistotu. Upratuje, triedi odpad a stará sa, aby bol v „jej“ Mekáči vždy poriadok. Pracuje síce na skrátený úväzok, ale aj tri hodiny denne v spoločnosti kolektívu jej urobia radosť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: McDonald’s

„Som v kontakte s ľuďmi a najviac ma teší, keď mi zákazníci poďakujú, lebo upratovať po sebe by si mali najmä sami,“ smeje sa Andrea, ktorá vo voľno čase rada skladá puzzle a venuje sa diamantovému maľovaniu obrázkov. Cez víkendy a počas sviatkov nepracuje a rada si dopraje oddych s rodičmi na chate v prírode. „Snažím sa prispôsobiť kolektívu, aby som bola užitočná. Som rada, že mi Mekáč dal šancu,“ uzatvára Andrea Šenkárová naše rozprávanie o začlenení sa do pracovného života aj napriek znevýhodneniu.

