Hlavná hviezda kinohitu Invalid vystúpi v Bratislave!

Český herec Zdeněk Godla, ktorý práve hviezdi v mega úspešnom slovenskom filme Invalid, príde do Bratislavy predstaviť svoju novú talkshow spolu so zabávačom Milanom Pitkinom. Tá sa bude konať 7.júna v bratislavskom kultúrnom dome Cultus Ružinov.

Vstupenky na toto exkluzívne podujatie zakúpite v sieti Predpredaj.sk.

Zdeněk Godla je jedným z posledných objavov hereckého sveta, ktorý sa ho nikdy neštudoval a dostal sa k nemu v podstate náhodou. Príbeh Zdeňka Godlu začal, keď šiel jedného dňa po šichte v rámci verejnoprospešných prác vrátiť lopaty do skladu. Tie musel vykonávať po návrate z väzenia, kde si odsedel 5,5 roka za lúpežné prepadnutie. Odpustenie polovice trestu neprichádzalo v jeho prípade do úvahy, nakoľko i tam sa dopúšťal menších priestupkov.

Galéria fotiek (3) Zdeněk Godla

Zdroj: PR

Paradoxne práve tieto práce Zdeňka „vystrelili“ medzi filmovú elitu. Na dvore kam niesol vrátiť lopaty prebiehal casting na hercov aj nehercov do filmu. S lopatou v ruke ho zrazu oslovil režisér castingu Petr Václav a povedal vetu, ktorá Zdeňkovi zmenila život: „Hele, právě tebe hledám po celém Česku“.

Týmto odštartovala jeho herecká kariéra. Zatiaľ najslávnejšia úloha prišla so seriálom Most!, ktorý mali možnosť vidieť diváci aj u nás. Režisér Jan Prušinovský súhlasil s interpretáciou niektorých slov, scénok a príbehov tak, ako to Zdeněk cítil. Príbeh seriálu Most! sa odohráva v rómskej komunite, z ktorej Zdeněk pochádza a teda ju aj najlepšie prezentuje a do situácií pri natáčaní vniesol autenticitu.

Seriál zožal obrovský úspech a Zdeněk ide v súčasnej dobe z filmu do filmu. Jeho hviezda vystúpala vysoko, až do účasti v tanečnej súťaži Star Dance. Nikdy sa tancom nezaoberal, samotnú súťaž vôbec nepoznal, až keď mu po prvom týždni tréningov oznámili že toto je iba začiatok, takmer dostal šok. Dnes už rád na účasť v súťaži spomína, naučil sa v rámci normy tancovať a nakoniec to prospelo i jeho zdraviu. Jeho kariéra je naštartovaná na plný plyn, o čom svedčí i štatistika. Za posledných 10 rokov hral v dvanástich filmoch a šiestich seriáloch. Návštevnosť a ohlasy na film Invalid prekročili všetky očakávania jeho tvorcov.

Zaujímavosťou je, že Zdeněk Godla i naďalej v čase “voľna” pracuje v stavebnej firme. Stala sa vďaka jeho sláve známou a ľudia si ju začali objednávať s nádejou, že im práve on vystierkuje obývačku.

Milan PITKIN /vlastným menom Milan Křivský/ pracoval ako bežný robotník, neskôr bol do pomerne vysokého veku obsluhou bagra. Takisto ako v prípade Zdeňka Godlu, aj jeho náhoda spojila s Ivanom Mládkom, ktorý mu ponúkol angažmán zabávača v jeho kapele. Ten svoju šancu chytil na plno a ľudia sa začali zabávať na jeho koktavých príbehoch alebo parodovaní textov skomolenou maďarčinou.

Galéria fotiek (3) Milan Pitkin

Zdroj: PR

Jeho najslávnejšie televízne vystúpenia boli v programoch Country estráda, Cyranuv ostrov a Čundrcountryshow. Spolu so Zdeňkom Godlom sa predstavia vo svetovej premiére ich spoločného programu 7. júna 2023 v priestoroch kultúrneho domu Cultus Ružinov. Pozrite si videopozvánku od oboch hlavných aktérov:

Vstupenky na toto exkluzívne podujatie zakúpite v sieti Predpredaj.sk.

- reklamná správa -