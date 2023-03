Ste slabinou vo vašom vzťahu vy alebo vaša polovička? TENTO TEST vám to odhalí!

Väčšina manželstiev, ktoré si povedia „JE KONIEC“, tak urobí podľa štatistík najčastejšie po 15-tich rokoch spoločného života. Dostatočný čas na to, aby ste už dobre poznali svojho partnera či partnerku. Prečo teda tieto zväzky končia rozvodom či rozchodom? Kto je alebo čo je tým skutočným slabým miestom?! Tento test Vám odhalí, ako je to vo vašom vzťahu!

1, Hľadá váš partner/ ka doma častejšie ako vy mobil, kľúče, alebo okuliare?

A, Áno (1 bod)

B, Nie (2 body)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

2, Potrebuje váš partner/ka doma minimálne dve výzvy, aby spravil to, čo od neho žiadate?

A, Áno (1 bod)

B, Nie (2 body)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

3, Je váš partner/ ka doma ten, kto viac rozpráva?

A, Áno (1 bod)

B, Nie (2 body)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

4,Je váš partner/ka doma ten, kto viac počúva toho druhého aj za cenu, že zostane nevyrozprávaný?

A, Áno (2 body)

B, Nie (1 bod)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

5, Je váš partner/ka vo vašom vzťahu viac orientovaný na sex ako vy?

A, Áno (2body)

B, Nie (1 bod)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

6, Ste to vy, kto vo vašom vzťahu väčšinou vyberá dovolenku ?

A, Áno (2 body)

B, Nie (1 bod)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

7, Trávite viac času pred TV ako váš partner/ vaša partnerka??

A, Áno (2 body)

B, Nie (1 bod)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

8, Trávi váš partner/ka viac času za mobilom alebo PC ako vy?

A, Áno (1 bod)

B, Nie (2 body)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

9, Príjemne prekvapujete partnera/ku častejšie vy vo vašom vzťahu?

A, Áno (1 bod)

B, Nie (2 body)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

10, Upokojuje u vás doma častejšie partner/ka situáciu vedomým klamstvom?

A, Áno (1 bod)

B, Nie (2 body)

C, Obaja rovnako (0 bodov)

11, Ak by ste chceli prekvapiť svojho partnera či partnerku, radšej by ste zvolili:

A, Kino či divadlo (1 bod)

B, romantickú večeru (0 bodov)

C, kúpu šperku (2 body)

12, Myslíte si, že vo vzťahu je najdôležitejšia:

A, Dôvera a porozumenie (0 bodov)

B, Jasné pravidlá (2 body)

C, Detailne poznať svoju partnerku či partnera (1 bod)

13, Ako vy konkrétne najčastejšie riešite doma konflikty?

A, Krikom (2 body)

B, Odchodom alebo tichou domácnosťou (1 bod)

C, Zahryznutím si do jazyka a riešením situácie po vychladnutí hlavy (0 bodov)

Výsledky:

0 – 3 body – Váš vzťah je viac menej harmonický. Úlohy v ňom máte rozdelené spravodlivo a vzájomné pochopenie a porozumenie má vo vašom vzťahu významné miesto. Sem-tam síce príde aj búrka, tá však vždy rýchlo prehrmí. Len tak ďalej, máte pred sebou ešte dlhé roky spokojného a šťastného spoločného života. Nezabúdajte však aj na smiech a spoločné aktivity.

4 – 13 bodov

Váš partner/ partnerka je pravdepodobne ten článok vášho vzťahu, ktorý potrebuje „generálku". Akokoľvek sa budete snažiť o jej/jeho zmenu, myslite na to, že táto situácia potrebuje citlivý a premyslený prístup. Každá zmena by však mala začať od vás. Položte svoje srdce na dlaň a porozprávajte sa so svojou polovičkou. Ukážte mu/jej Váš pohľad na svet a na váš vzťah a tiež sa spýtajte, ako to vidí on/ona. Snažte sa vzájomne si vymeniť optiky a potom nájsť spoločné body, či priestor na zmenu. Áno, nemusí to ísť jednoducho.

14 – 26 bodov

Je čas sa nad sebou zamyslieť! Pravdepodobne ste jeden z dôvodov, prečo Váš vzťah nefunguje podľa vašich predstáv! Nezabúdajte, že dôvod, prečo sa tomu hovorí partnerský vzťah je ten, že obaja partneri by vo zväzku mali byť rovnocenní, spravodlivo očakávajúci aj hodnotiaci seba aj toho druhého. Niekedy skôr, ako budete mať chuť skritizovať svoju polovičku, zamyslite sa, či to, čo robí nemá náhodou aj iný dôvod ako si myslíte. Skúste sa na svet pozrieť očami svojho partnera/ partnerky a porozprávať sa s ním/ňou o tom.

