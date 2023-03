Vypredával arény ako raper i boxer: Marpo sa vracia k bojovým športom, takejto výzve ešte nikdy nečelil!

Najlepší raper medzi boxermi či najlepší boxer medzi rapermi. Aj tak by sa dalo charakterizovať Otakara Petřinu, ktorý je predovšetkým známy pod prezývkou Marpo. 38-ročný uznávaný umelec sa v minulosti venoval thajskému boxu, v ktorom sa stal vicemajstrom Českej republiky.

Bojovým športom sa nikdy neprestal venovať a teraz bude mať šancu pretaviť svoje skúsenosti do projektu EUROGOLD pyramída, v ktorej bude jedným zo štyroch mentorov.

Vicemajster Česka v Muay Thai

Už odjakživa boli bojové umenia Marpovou veľkou záľubou. Aktívne zápasil v thajskom boxe, v ktorom na amatérskych majstrovstvách Českej republiky získal striebornú medailu. V tom čase zápasil vo váhovej kategórii do 71 kilogramov a vo svojich 9 zápasoch pod pravidlami Muay Thai nadobudol skóre 6-3.

Aj keď sa Marpo primárne venoval hudbe, vždy si našiel čas na tréning thajského boxu. Často cestoval do kolísky tohto športu do Thajska, kde zdokonaľoval svoje bojové umenie.

Prvý český raper, ktorý vypredal O2 Arénu

Okrem lásky k bojovým športom to vždy ťahalo Marpa aj k mikrofónu. Prvé kontakty s hudbou pre verejnosť mal ako 13-ročný chlapec, keď robil malé koncerty pre pár ľudí. O niekoľko rokov neskôr založil so svojimi priateľmi kapelu s názvom Charakter. Prvý oficiálny klip vydal v roku 2005 a počas celej svojej hudobnej kariéry vydal vyše 10 albumov.

Najväčšiu slávu zažil v skupine TroubleGang, s ktorou sa mu v roku 2018 podarilo prepísať históriu. Ako prvý český raper dokázal vypredať pražskú O2 Arénu, ktorá má kapacitu približne 20 000 miest. Jeho piesne majú na YouTube milióny zhliadnutí a medzi umelcami je právom považovaný za jedného z najlepších českých raperov.

Návrat k bojovým športom a ďalší ošiaľ

Dnes už dvojnásobný otec neodolal a vrátil sa späť k svojej srdcovej záležitosti. V decembri 2018 sa stretol v boxerskom zápase so svojím kolegom z brandže, Rytmusom. Marpo jasne potvrdil papierové predpoklady a trikrát dostal ikonu slovenského rapu do počítania. Aj keď mu to napokon na ukončenie nestačilo, na všetkých bodových lístkoch spoľahlivo zvíťazil na body.

Len jeden zápas v pražskej O2 Aréne Marpovi nestačil, a tak sa rozhodol čeliť ďalšej veľkej výzve. Medzi lanami sa mu postavil historicky prvý Čech v UFC Karlos Vémola, na ktorého atypický štýl sa nedokázal adaptovať. Napriek tomu, že Marpo nebol počítaný ani otrasený, rozhodca zápas predčasne ukončil vo 4. kole.

Marpovi neprestával box chutiť a oznámil spoluprácu s RFA, kde sa mal stretnúť s Iljom Škondričom. Bohužiaľ sa pred turnajom RFA 7 zranil a zo zápasu musel odstúpiť.

Nová rola, nová výzva

Bojovým umeniam Marpo zostal verný aj naďalej. V najväčšej česko-slovenskej MMA pyramíde v jeden večer bude mentorom dvoch zápasníkov, ktorí sa pobijú o kráľovskú sumu 30 000 eur. Ako si 38-ročný raper bude viesť v novej úlohe, je pred turnajom RFA 9 v Prievidzi doposiaľ veľkou neznámou. Vstupenky na turnaj nájdete na Predpredaj.sk.

