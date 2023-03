Po čerstvé potraviny radi chodíme k babičke, ale kam po ne chodí ona?

Nik nepozná odpoveď lepšie než samotní slovenskí zákazníci, ktorých sa prieskumníci z agentúry 2muse opýtali v reprezentatívnom prieskume na dva parametre: „Má čerstvejšie potraviny než iné predajne” a „Ponúka výrobky za najelpšie ceny”. Spomedzi 5 100 respodentov odpovedala väčšina na obe otázky rovnako - Lidl. Diskont je pre Slovákov synonymom pre čerstvosť dlhodobo, v podobných prieskumoch uspel aj v rokoch 2015 a 2018.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Lidl

„Čerstvosť pre nás znamená úplne všetko. Každý deň, dokonca aj v nedeľu, vozíme do predajní viac ako 3 milióny výrobkov. Sme jediný diskont s potravinami na Slovensku, vďaka predvýberu sortimentu šetríme čas zákazníkom a dosahujeme rýchloobrátkovosť – v priemere predáme státisíce kusov z každého produktu v našej ponuke ročne. Pravidelne optimalizujeme množstvá objednaného tovaru tak, aby neležali dlho v regáloch a aby si tak skutočnú čerstvosť mohli zákazníci vychutnávať u nich doma,” povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing.

V aktuálnej kampani Lidl poukazuje na to, že ak ide o čerstvosť, dôverujeme tým, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Pre mnohých z nás to je babička, ktorá to s nami myslí dobre a vždy sa rada podelí o čerstvé potraviny. Komu ale dôveruje babička? Spolu s miliónmi Slovákov Lidlu, ktorý sa súčasne sústredí na čerstvosť, udržateľnosť a tiež najelpší pomer ceny a kvality. To, že sa mu to darí potvrdzujú desiatky medailí Best Buy. Diskont opakovane uspel v hlavnej kategórií „Symbol pre najlepší pomer ceny a kvality”. Najčerstvejšie víťazstvo je zo začiatku roka 2023.

„Sme presvedčení, že zákazníci si za svoje peniaze zaslúžia len to najlepšie a s týmto cieľom robíme maximum pre to, aby sme im ponúkli naozajstnú čerstvosť . Kvalitu a čerstvosť výrobkov sledujeme dôkladne a neustále – pri ich príjme v logistickom centre, počas ich skladovania, prepravy a samozrejme priebežne v predajniach. V každej predajni máme prítomného manažéra čerstvosti, ktorý pravidelne kontroluje kvalitu čerstvého sortimentu. Dbáme tiež na zákaznícku dobu spotreby a tovar s dostatočným predstihom zlacňujeme tak, aby ho zákazníci mohli plnohodnotne využiť,“ uviedol Róbert Flachbart, konateľ Lidla zodpovedný za predaj a logistiku

Ako sa teda povie čerstvosť na štyri písmená? Jednoducho: Lidl.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Lidl

- reklamná správa -