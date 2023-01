Aké potlače pánskych tričiek budú túto sezónu módne?

Či už hľadáte spôsoby, ktoré vám pomôžu vyjadriť sa, alebo iba chcete ozvláštniť váš šatník a pridať do neho pár módnych kúskov, pánske tričká s potlačou sú rozhodne skvelou cestou, ako na to. Aby však nosenie pánskych tričiek malo v móde význam, je nevyhnutné byť o krok vpred a poznať súčasné trendy v dizajne tričiek. Aké potlače tričiek sú teda túto sezónu skutočne trendy?

Typografia je v móde

3D typografia je dokonalým príkladom moderného dizajnu, ktorý reaguje na aktuálne dianie vo svete a poukazuje na to, že dnes je možné takmer všetko. Tento trend nie je ani zďaleka nový, avšak časom sa s rozvojom moderných technológií a nových možností grafického dizajnu výrazne zdokonalil. 3D obrázkové nápisy nás svojim dizajnom často vracajú do 70-tych rokov, čo je súčasným módnym trendom, ktorého sa držia aj veľké módne domy.

V móde je aj takzvaný typografický chaos. To znamená, že to, čo máte napísané na tričku nemusí byť zrejmé na prvý pohľad, prípadne to často ani nemusí dávať zmysel. Každý trend v grafickom dizajne nejakým spôsobom odráža dobu, v ktorej žijeme. Mali by sme teda vôbec vysvetľovať, prečo sa v poslednej dobe stali tak populárne práve tieto pánske tričká ? Pokiaľ teda uvidíte tričko, ktoré popiera všetky všeobecné pravidlá typografie a jeho potlač doslova pripomína chaos, pravdepodobne ste našli dokonalé tričko pre rok 2023.

Opakované slová i odvážne tvrdenia

Niekedy musíte niečo zopakovať, aby vaše slová naozaj zarezonovali. S týmto trendom rozhodne môžete dať najavo váš názor – a budete pritom zároveň vyzerať módne. Môže však ísť napríklad aj o pánske tričká s názvom miest, ktoré máte radi. Pokiaľ chcete zájsť o malý krok ďalej, vyskúšajte odvážne tvrdenia. Tento trend dizajnu tričiek sa zrodil z potreby stáť za niečím dôležitým bez toho, aby ste museli čokoľvek povedať. Dôvodom bola práve pandémia, kedy sa obmedzenie osobného kontaktu a neverbálna komunikácia stali novou realitou. Pokiaľ teda máte čo povedať a chcete to povedať nahlas a jasne, najmä ak obhajujete nejakú dobrú vec, politickú kampaň alebo sociálne hnutie, tieto tričká sú pre vás ideálnou voľbou. Dobrou správou je, že si k nim stačí obliecť pánske rifle , a môžete vyraziť.

Rok 2023 bude celý o individualite. Mnohé značky tak už ponúkajú možnosť tvorby a personalizácie vlastných tričiek priamo v predajni. Vyberte si klasické značkové tričko a dodajte mu osobitosť napríklad za pomoci ručne nakresleného textu alebo ilustrácií – nič nevyjadruje vašu osobnosť a náladu lepšie ako rukou napísaná správa.

Ilustrácie tiež majú svoje miesto

Samozrejme, nie je vždy všetko iba o texte. Veľkým trendom naďalej zostávajú i obrázky a ilustrácie. Opäť však platí, že čím výraznejší a krajší obrázok, tým lepšie. V oblasti pánskych tričiek sú na prvom mieste už nejaký ten čas karikatúry. Tento trend v dizajne pánskych tričiek preto nie je žiadnym prekvapením. V roku 2022 sa tieto ilustrácie stali vynikajúcim spôsobom, ako nechať akýkoľvek dizajn vyniknúť, prípadne ako za pomoci grafických prvkov s čistým vzhľadom a minimalistickou uhladenosťou ukázať svetu váš názor na konkrétnu známu osobnosť.

Pre pánov, ktorí na karikatúry moc nie sú, tu máme geometrické tvary a optické ilúzie. Používanie geometrických tvarov v súčasných dizajnoch je určite trendom, na ktorý sa treba v roku 2023 zamerať. Na vytváraní zložitých dizajnov z jednoduchých plochých tvarov je totiž niečo skutočne zaujímavé. Predsa len, keď uvidíte nezvyčajný obrázok, okamžite naň zabudnete alebo strávite nejaký čas pozeraním sa naň? Presne tak! Takže okrem toho, že ide len o revitalizovaný dizajnový trend zo 70. rokov, dizajn s optickou ilúziou alebo geometrickými tvarmi dokáže upútať pozornosť každého, kto sa naň pozrie. A to je to, o čo pri výbere vášho trendového trička ide.

- reklamná správa -