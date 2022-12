Máme pre vás tip na skvelý prázdninový program pre malé deti! Pozrite si nový Zimný príbeh Haničky a Murka

V prvej fáze ho mohli vidieť iba fanúšikovia, ktorí navštívili ich koncerty v rámci Vianočného turné 2022. Teraz si ho môžu pozrieť všetci, keďže sa autori rozhodli natočiť aj štúdiovú verziu svojho zimného muzikálu a zverejniť ju pre malých fanúšikov bezplatne na svojom youtubovom kanáli.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

“V novembri a decembri videlo náš zimný muzikál, s ktorým sme cestovali po Slovensku, takmer 3 tisíc návštevníkov naživo”, informuje Lucia Zimanyiová, scenáristka a režisérka projektu. “Počas turné sme stihli navštíviť 11 miest. Priebežne sa nám však ozývali fanúšikovia z mnohých ďalších miest a obcí, ktoré sme v rámci turné nestihli navštíviť. Navyše v decembri znemožnila mnohým ľuďom osobnú návštevu chrípková epidémia, ktorá stále naberá na sile,” dodáva.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

“Preto sme sa rozhodli spracovať aj štúdiovú verziu nášho zimného príbehu a natočiť ho ako film. Celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. Náš dvorný scénograf Von Dubravay pre nás navrhol a vytvoril ilustrované pozadie, ktoré sme v rozmere 10 x 3,5 metra dali vytlačiť na plátno. A keďže príbeh, choreografie, kulisy aj kostýmy sme mali hotové pre naše koncertné turné, 17. novembra sme sa mohli naplno pustiť do točenia”, ilustruje spontánne pozadie vzniku štúdiového filmu Lucia Zimanyiová. “Stačilo dokúpiť pár vriec so snehom”, dodáva so smiechom.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

K čarovnej atmosfére zimného príbehu Haničky a Murka prispieva aj profesionálny dabing špičkových hercov, s ktorými autori nadviazali spoluprácu už pri filme Kúzelný kvet, ktorý mal premiéru v roku 2020.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

“Haničku už tradične dabuje fantastická herečka Zuzka Jurigová Kapráliková, ktorej detský hlas sa k nej mimoriadne hodí”, informuje Lucia Zimanyiová. “Ako dospelá jej však vie dodať emócie a naplno tak rozvíjať jej charakter. Rovnako tak si už nevieme predstaviť Murka bez hlasu Peťa Krajčoviča, ktorý okamžite precítil kocúrikovu podstatu a prepožičal mu svoj úžasný hlas s ľahkosťou a humorom”, dodáva. “Veselého Snehuliaka dabuje Miško Hudák, bláznivého Kapríka zas Peťo Rúfus a postavy Mikuláša, Vtáčika a Vianočného stromčeka Roman Ferienčík - všetko výnimoční herci”, dopĺňa Lucia. “No a Peťo Krajčovič si k Murkovi pribral aj postavu opusteného Kocúrika, ktorý sa v príbehu objaví a o ktorého sa Hanička s Murkom postarajú”, dodáva na záver.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

Tieto rozprávkové postavy sa v príbehu objavujú v podobe maskotov v životnej veľkosti. Príbehu to pridáva na jeho čarovnosti. Výborne tak dopĺňajú ústrednú dvojicu - Haničku a Murka - a hlavnú hostku príbehu - kúzelnú kráľovnú Vločku. Tú vyčarujú Hanička s Murkom v snahe privolať zimu. Kráľovná Vločka im zimu vykúzli a umožní im tak prežiť zimný príbeh plný spevu, tanca a úžasných rozprávkových hostí, ktorých vďaka nej môžu diváci počuť aj rozprávať.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

Skladby pochádzajú z nového CD Haničky a Murka “Postavím si snehuliaka”, ktoré vyšlo v októbri 2022. “Na CD nájdete najobľúbenejšie detské pesničky o zime, Vianociach či Mikulášovi, ako aj nové autorské pesničky Haničky a Murka”, informuje ich autor a aranžér Martin Zimanyi, skladateľ a hudobník, ktorý stojí za celou tvorbou Haničky a Murka.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

Hanička a Murko svojich malých kamarátov na koncertoch vždy aj obdarujú. Aj v rámci Vianočného turné 2022 rozdali približne 1 200 nálepiek a lízatiek deťom, ktoré sa na ich vystúpenie prišli pozrieť naživo. “Diváci nášho filmového zimného príbehu, žiaľ od nás lízatká a nálepky dostať nemôžu”, dodáva s úsmevom režisérka Lucia Zimanyiová. “Môžu si ho však pozrieť kedykoľvek a koľkokrát budú chcieť, tak veríme, že si ho naplno užijú aj bez týchto drobných darčekov”.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Predpredaj.sk

Ak chcete vidieť Haničku a Murka aj naživo, sledujte Predpredaj.sk , kde po novom roku nájdete informácie o aktuálnych predstaveniach.

Zimný príbeh má 56 minút a obsahuje 11 pesničiek, medzi nimi aj Sniežik sa nám chumelí, Rolničky, či Postavím si snehuliaka, ktoré poznajú a milujú všetky generácie. Pri sledovaní príbehu je tak veľmi pravdepodobné, že sa spoločne s hlavnými hrdinami pustíte do spevu a tiež aj do tanca. Neváhajte a pozrite si ho! Od jeho premiéry 16. decembra ho nájdete online:

Skladby pochádzajú z nového CD Haničky a Murka “Postavím si snehuliaka”, ktoré vyšlo v októbri 2022. Vypočuť si ho môžete napríklad tu: https://open.spotify.com/album/7aQfKcPhNL5vFT2nl3E8RD

- reklamná správa -