Le Payaco ukončia rok plný hudby klubovým koncertom, kde predstavia doposiaľ nezverejnenú skladbu

Skupina Le Payaco sa momentálne venuje nahrávaniu ich v poradí siedmeho štúdiového albumu, ktorého vydanie je naplánované na rok 2023. Na sklonku roka si však kapela pre svojich fanúšikov pripravila špeciálny Vianočný koncert, ktorý odohrajú 22.12. 2022 v bratislavskom klube FUGA. Bude to posledný koncert skupiny v tomto roku a kapela ním uzavrie úspešný koncertný aj tvorivý rok 2022.

Na prvom bratislavskom Vianočnom koncerte indie/rockovej skupiny Le Payaco si budete môcť exkluzívne vypočuť nový singel, ktorý vyjde až na jar 2023. Po veľkom úspechu albumu "Pohybliví v nehybnom" v Čechách aj na Slovensku (Cena Anděl 2021/Slovenský album roka a Radiohead Awards 2021/ Album roka) skupina momentálne pracuje na ďalšom, v poradí siedmom štúdiovom albume.

O chystanom koncerte nám viac prezradil Juraj Vitéz. "Keďže sme tento rok odohrali veľa festivalových a verejných koncertov a prevažnú časť roka sme sa venovali skladaniu nových skladieb a štúdiovej práci, napadlo nás vrátiť sa do klubu a spraviť radosť sebe aj svojim fanúšikom v klubovom priestore. Keď sme začínali, všetky naše koncerty boli v podstate iba klubové. Bratislavské podniky ako Danglár, Harley Davidson Pub, Hystéria Pub, KGB, alebo Machnáč sa stali v tom čase našimi domovskými scénami a my sme si to práve tam vedeli naozaj najviac užiť. Preto sme sa rozhodli ukončiť tento pre nás hudobne produktívny rok klubovým koncertom vo FUGE."

V klube Fuga odznejú skladby, ktoré kapela bežne nezaraďuje do svojich setlistov na žiadnom festivale, ale nebudú chýbať ani najznámejšie "pajácovské" kúsky ako "Dobrý večer priatelia", "Pohybliví v nehybnom", "Sadni si mi na kolená", "Vlk", "Mir 99" či "Bozkávať a hrýzť". Skupina vystúpi v kompletnej zostave: Tomáš Sloboda, Martin Stempel, Juraj Vitéz, Tomáš “Tomky" Vagaský a Jerguš Oravec.

Tomáš Sloboda dodáva: "Vždy sme boli najviac klubovou kapelou. Pre kapelu je to najlepší spôsob, ako sa naučiť dobre hrať. Častokrát sme v minulosti hrali na miestach, kde sa nezmestilo viac ako 50 až 100 ľudí. Namiesto pódia sme rozložili koberec pod bubny a šatňou nám bol kumbál na odkladanie čistiacich prostriedkov. Hrávali sme aj vyše troch hodín, okrem našich pesničiek všetko čo nás napadlo a na čo sme si trúfli. Bola to ohromná zábava a veľa krát sa k nám pridávali aj naši kamaráti z iných kapiel."

A na čo sa Tomáš Sloboda teší najviac? "Predstava poriadne sa oprieť do gitár a bicích svedčí najviac klubu. Ten zvukový tlak nedosiahnete na žiadnom z festivalov ani vo väčších priestoroch. Pre klub je charakteristická väčšia intimita. V takom prostredí sa stávajú nečakané veci a neopakovateľné hudobné momenty. A práve na to sa veľmi tešíme. Bude tomu prispôsobený aj setlist koncertu. Vo FUGE odohráme skladby, ktoré bežne vôbec nehrávame na festivaloch a iných verejných akciách. Zahráme tam aj niečo nové z albumu, ktorý momentálne pripravujeme. Na tento moment sa osobne teším najviac," uzavrel.

