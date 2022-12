Bábkové divadlo Babadlo, prichádza do STARS auditoria so svojím bábkohereckým predstavením, vhodným pre malých aj veľkých divákov.

Predstavenie sa uskutoční dňa 11.12.2022 o 10:00 (nedeľa) v STARS auditoriu, Štadión Pasienky, Junácka 10, Bratislava.

Divadelné predstavenie „BETLEHÉM – radujme sa, veseľme sa“ bábkoherecky spracúva biblický príbeh o narodení Ježiška. Vianočnú sviatočnú atmosféru dokresľuje krásny maľovaný Betlehém, bábky a koledy.

Čarom predstavenia je súhra činoherných častí, bábkových častí umocnených jedinečným hudobným spracovaním známych vianočných kolied.

Môžete sa tešiť na pastierov, Jozefa a Máriu, Troch kráľov ale i Herodesa či diabla.

Vstupenky nájdete na stránke Predpredaj.sk.

Bábkové divadlo Babadlo bolo založené v Prešove 1. júna 1995. Je jediným divadlom svojho druhu ako aj jediným profesionálnym divadlom v celom Prešovskom kraji. Tvorba divadla je zameraná najmä na detského diváka, ktorému sa snaží priblížiť hlavne pôvodnú slovenskú tvorbu, svetovú klasiku a autorskú tvorbu. V rámci celkovej tvorby sa pridržiava klasických princípov bábkového divadla a snaží sa o udržanie bábkového kumštu vodenia rôznych tipov bábok – marionety, javajky, maňušky, manekýni. Práve cez divadlo, hru, interakciu, scénu, bábkarské umenie, sa snaží rozvíjať cit pre krásno a umenie v každom návštevníkovi.

Počas 27 rokov existencie divadla Babadlo si jeho tvorbu pozrelo zhruba milión detí z celého Slovenska. Úspešne sa prezentuje na festivaloch na Slovensku aj v zahraničí a dlhé roky spolupracuje aj s českými bábkohercami a režisérmi od ktorých berie veľkú inšpiráciu, rozvíja spoluprácu a vnáša do slovenského bábkového divadla kus českého kumštu, srdca a humoru.

Cieľom divadla je tu byť pre diváka. Pohladiť mu dušu, otvoriť srdce a do nich mu vliať lásku k divadlu a umeniu. Upriamiť jeho pozornosť na všetku tú krásu okolo nás.

Bábkové divadlo Babadlo „ BETLEHÉM – Radujme sa, veseľme sa! “

Scenár: Juraj G. Mandel

Réžia: Júlia Labudová

Výprava: Barbora Jakúbková, Martin Grega

Hudba: Vladimír Žigmund, Tomáš Oravec

Hrajú: Júlia Labudová, Michal Kristián Hnát, Jozef Pantlikáš

Principálkou divadla je: Júlia Labudová

Rodinné predstavenie pre všetky vekové kategórie.

Dĺžka predstavenia je 45 minút.

Prídite so svojimi blízkymi zažiť krásne nedeľné dopoludnie do „vianočného“ STARS auditoria a nechajte sa vtiahnuť do čarovnej atmosféry Vianoc.

Tešíme sa na Vás.

