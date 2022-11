Máme jednu z najlepších plavkýň sveta v unikátnej kategórii

Dnes 20-ročná športovkyňa je držiteľkou dvoch zlatých medailí zo Svetových hier Špeciálnych olympiád z roku 2019. Patrí teda vo svojej kategórii medzi najlepších plavcov a plavkyne sveta. Z hľadiska športového výkonu vo vode sa jej vyrovná len málokto s Downovým syndrómom na svete. Inšpiráciou a príkladom je však pre všetkých – dokonca aj pre svojich zdravých rovesníkov.

„Za najväčší úspech našej dcéry považujem to, že si našla realizáciu v živote, ktorá ju napĺňa. Robí to, čo ju baví a svojou húževnatosťou a drinou dokáže posúvať svoje hranice,“ hovorí Martin Kračun, otec talentovanej športovkyne a dodáva: „Niekto chodí do práce, kde hľadá svoj zmysel. Vanda považuje za svoju prácu plávanie. Berie ju automaticky a nikdy sa nesťažuje, že sa jej nechce na tréning, má obrovskú disciplínu.“

Tej pritom potrebuje skutočne veľa. Takmer každý deň absolvuje dvojfázový tréning, čo si vyžaduje v ostatných rokoch aj pravidelné dochádzanie z internátnej školy v Levoči do plavárne v Spišskej Novej Vsi. „Jej režim je počas týždňa stále rovnaký – skoro ráno posilňovňa, potom klasicky škola, poobede voľno a podvečer plavecký tréning. Do Levoče sa vraciame okolo pol deviatej večer,“ vysvetľuje otec, ktorý absolvoval trénerské plavecké skúšky a môže tak sám viesť svoju dcéru. O finančné zabezpečenie rodiny sa stará manželka Erika, ktorá pracuje v niekoľko-týždňových turnusoch ako opatrovateľka v Rakúsku. Martin Kračun zatiaľ býva s dcérou v malom byte priamo v škole, kde sa Vanda vyučuje v odbore čalúnnictvo.

Nové ochorenie a operácia – sú to len prekážky, ktoré treba prekonať

Zabehnutý režim Vandy Kračunovej túto jeseň spomalila diagnóza autoimunitného ochorenia, ktoré si bude vyžadovať dlhodobú liečbu. Svoju daň si vypýtalo aj v podobe operácie. „Mali sme pár týždňov pauzu v režime, ale už zľahka začíname opäť v posilňovni. Je to pre nás nová životná situácia, ktorá prišla do cesty, ale ideme ďalej. Od nového roka začíname opäť s intenzívnym tréningom, popracujeme na životospráve, strave a disciplíne. Vanda získala nomináciu na dlho očakávané Svetové hry Špeciálnych olympiád v Berlíne a veľmi by si priala priniesť domov opäť zlatý kov.“

Práve na minulých celosvetových hrách pre intelektuálne znevýhodnených spred vyše troch rokov sa Vanda umiestnila dvakrát na najvyššom stupni víťazov v plaveckých disciplínach prsia na 100 a 200 m. Uspela v konkurencii na podujatí, kde sa predstavilo celkovo 7 500 športovcov zo 192 krajín. "Toto víťazstvo bol pre nás obrovský šok, vôbec sme s medailami nepočítali,“ dodáva Vandin otec.

Veľká pomoc v každodenných maličkostiach

Aby mala Vanda podľa možností čo najlepšie podmienky pre rozvoj športového talentu, založili rodičia aj vlastné OZ Vanda Team. Snažia sa tak financovať jej prípravu zbieraním príspevkov z dvoch percent z daní, oslovujú rôznych sponzorov či žiadajú o granty. Výraznú pomoc tu pre rodinu Kračunovcov predstavuje aj spojenie s organizáciou Špeciálne olympiády Slovensko a iniciatívou Slovanet Impact. „Profesionálna príprava mladého športovca, o to viac, ak ešte k tomu musí prekonávať svoj hendikep, je značne finančne náročná. Cestovné náklady, vstupné na bazény a prenájom plaveckej dráhy, tréningy vo fitnescentrách, ubytovanie počas sústredení, služby fyzioterapeuta či nákup športových potrieb – toto by sme sami nikdy neutiahli. Vanda by nemala šancu napredovať. Záujem a podpora ľudí, združených v partnerských platformách ako Slovanet Impact a Špeciálne olympiády Slovensko, pre nás znamená veľmi veľa,“ vysvetľuje otec rodiny z Gemeru, ktorý sa snaží urobiť maximum pre to, aby schopnosti a jedinečnosť jeho dcéry prekonali bariéry jej postihnutia.

Nejde o porovnávanie s druhými ale so samou seba

Pre plaveckú šampiónku s Downovým syndrómom nie sú najväčším víťazstvom medaily či umiestnenia na prvých miestach rebríčkov. „Hoci má Vanda za sebou veľa merateľných úspechov, chce uspieť na pretekoch Špeciálnych olympiád aj medzi zdravými plavcami v Slovenskej plaveckej federácii, hlavné pre ňu je, aby stále zlepšovala samú seba. Chce posúvať svoje časy a osobné rekordy,“ približuje tréner a pokračuje: „Na nedávnych pretekoch v októbri štartovala v piatich disciplínach spolu so zdravými športovcami a v každej disciplíne si zlepšila svoj osobák. Toto ju veľmi motivuje. Po pretekoch sa nepýta, na akom mieste skončila, ale či sa opäť posunula v osobnom výkone.“

Na našu otázku, ako vidí Martin Kračun so svojou dcérou ich športovú budúcnosť a ďalšie méty, prišla odpoveď, ktorá je inšpiráciou pre každého. „Je treba si neustále hľadať príležitosti na sebarealizáciu, pozitívne zmeny a cítiť napredovanie. S Vandou žijeme v prítomnosti a tešíme sa z každého osobného posunu.“ Ak ide o profesionálny život, sny otca mladej športovkyne sa týkajú najmä zlepšovania podmienok pre inklúziu hendikepovaných športovcov medzi svojimi rovesníkmi. „Bolo by najlepšie, aby boli tieto deti a mladí ľudia v budúcnosti stále viac zapájaní do celého procesu v športových kluboch. Inklúzia je dobrá pre obidve strany, vzájomne sa potiahnu. A vidno to aj v prípade Vandy. Zdraví rovesníci sa učia, ako sa k sebe správať a tieto iné deti získavajú svoje vzory, vidia, ako sa dá športovať a zlepšovať.“

Mimo bazéna žije pre svoju lásku

Plavkyňa, na ktorú môžeme byť na Slovensku právom hrdí, je mladá žena ako každá iná. Popri bežných radostiach, a vzhľadom na svoje unikátne predispozície len občasných starostiach či smútku, je už dva roky šťastne zamilovaná. Má priateľa, s ktorým chce byť a s ktorým sa chcú vzájomne ťahať v ich spoločnom svete.

„Ako všetci rodičia, ktorým oznámia lekári túto diagnózu, aj my s manželkou sme museli prekonať náročné chvíle. Prišlo veľa otáznikov, prečo práve my. Uvedomili sme si ale, že nemôžeme ostať zavretí vo svojej bubline. Rozhodli sme hľadať pre našu dcéru miesto na sebarealizáciu a zmysel jej života. Sme radi, že ho Vanda ako štrnásťročná našla práve v plávaní a odvtedy robí obrovské pokroky,“ uzatvára Martin Kračun.

