Fúzatý Boris Valábik s imidžom ako z minulého storočia: Zapustí aj tento rok?

Minuloročný Movember pretrpel Boris Valábik, a asi aj jeho okolie, s imidžom fúzatého chlapíka z minulého storočia. Poukázal však na dobrú vec a to sa cení, bez ohľadu na to, ako človek pri tom vyzerá.

Tento rok sa podľa všetkého k minuloročnému movembrovému vzhľadu vrátiť nechce, aspoň podľa fotiek na jeho instragrame to tak nevyzerá. No jednej veci sa drží stále a vracia sa k nej znova a znova: „Mám obľúbený obchod, kam sa „zašívam“, keď ideme s manželkou na nákupy. Ona si ide po svojom, ja si zájdem do PLANEO, prezerám si novinky, podiskutujem o nich s predavačmi,“ prezrádza svoju obľúbenú kratochvíľu počas všeobecne nie práve obľúbenej mužskej činnosti, akou sú nákupy so ženou.

No na rozdiel od Borisa, v PLANEO zostávajú svojej tradícii verní, dokonca ju ešte rozšírili. „To ma naozaj veľmi príjemne prekvapilo, že Black Friday majú skoro až do konca novembra. Teraz sa fakt oplatí nakupovať aj vianočné darčeky, takéto ceny už asi tak skoro nebudú,“ všimol si športový moderátor. Okrem cien si však všimol ešte jednu zmenu. „Nové logo ma príjemne prekvapilo. Absolútne vyjadruje to, čo mi PLANEO ako zákazníkovi dáva – nakupujem tu s úsmevom, pretože som spokojný s tovarom, personálom aj so službami. Za mňa skvelý hattrick, PLANEO!“ odkazuje najrozšírenejšej sieti elektropredajní s úsmevom v novom logu.

- reklamná správa -