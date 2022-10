Filip Jančík prináša sériu exkluzívnych vianočných koncertov: Vystúpi v týchto slovenských mestách

Krátko po odohratí vystúpenia priamo na Dunaji v našom hlavnom meste Filip Jančík avizoval ďalšie veľkolepé projekty no sľúbil tiež akustické vianočné turné. Dopyt fanúšikov po jeho dychberúcich koncertoch, ktoré sú zakaždým zárukou nevídaného, emóciami nabitého zážitku, neutícha. Filip netajil, že ešte tento rok poteší priaznivcov sériou niekoľkých spoločných, hudobných stretnutí. Tento nedávny prísľub nadobúda reálne kontúry a talentovaný umelec ohlasuje akustické vianočné turné. No nie hocijaké!

O Filipovi je známe, že okrem muzikálnosti a pracovitosti v sebe ukrýva i poriadnu dávku kreativity a chuti realizovať aj tie najodvážnejšie nápady. O to viac, pokiaľ je ich autorom. Je preto viac než isté, že vianočné koncerty v jeho podaní vyrazia svojou podobou a do detailov prepracovaným konceptom fanúšikom dych. Huslista prezradil, že tretie kolo akustického filmového turné po Slovensku, tentoraz s prívlastkom vianočné, sa odohrá v slovenských kostoloch a ďalších historických budovách. Podobné akustické turné absolvoval už v rokoch 2020-2021 a to s veľkým úspechom. Ako je už pri huslistovi zvykom, jeho koncerty sa rýchlo vypredajú. Preto s nákupom vstupeniek dlho nečakajte. Môžu byť tiež vianočným či predvianočným darčekom, na ktorý obdarovaná osoba len tak nezabudne.

Detaily o pripravovanom turné

Počas decembra Filip navštívi až dvanásť slovenských miest. Špecialitou bude zastávka v bratislavskej Starej tržnici, kde odohrá Akustický večer filmovej hudby 27.12.2022. V prípade tohto profesionála, ktorého poznajú milovníci kvalitnej hudby aj ďaleko za hranicami Slovenska, sme si už zvykli, že spolupracuje výlučne s tými najlepšími. Zostava, s ktorou sa predstaví počas akustického vianočného turné, bude pozostávať z desiatich členov, pričom niektorí z nich pricestujú pri tejto príležitosti zo zahraničia.

Diváci v publiku si rozhodne prídu na svoje, v rámci koncertného repertoáru zaznejú Filipove najväčšie hity, akými sú soundtracky z filmu Gladiátor, Posledný Mohykán či seriálu Game of Thrones. Miesto si v ňom nájdu i kultové slovenské skladby z rozprávok a filmov. Nebude chýbať Perinbaba, bez ktorej si mnohí nedokážeme Vianoce ani len predstaviť či Pán Prsteňov a Forest Gump.

Pripomeňme si, že za posledné tri roky Filip Jančík odohral na Slovensku vyše 35 unikátnych koncertov filmovej hudby v rôznych podobách. Po vypredanom víkende na Bratislavskom hrade či obrovskej šou na Dunaji je isté, že každým ďalším projektom nastavuje latku vlastných hudobných produkcií vyššie. A vianočné turné, ktorého prípravy sú v plnom prúde, na tom nič nezmenia. Práve naopak...

Dátumy a miesta vianočných koncertov Filipa Jančíka

1.12. Žilina - Dom Odborov

3.12. Zvolen - Evanjelický kostol

5.12. Banská Bystrica - Evanjelický kostol

9.12. Košice - Evanjelický kostol

10.12. Spišská Nová Ves

11.12. Prešov - PKO Čierny Orol

12.12. Poprad - Evanjelický kostol

14.12. Partizánska Ľupča - Evanjelický kostol

15.12. Martin - Evanjelický kostol

20.12. Trenčín - Dom armády

21.12. Nitra - Župný dom

27.12. Bratislava - Stará tržnica

