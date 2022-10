Kanalizácia nie je smetisko

Určite sa vám už stalo, že ste odhodili vlhčenú utierku do záchoda alebo vyliali olej do drezu. Nie ste jediní. Málokto si totiž uvedomuje, aký dôležitý a zároveň náročný proces je čistenie odpadových vôd. Väčšina ľudí má nejasnú predstavu o čistiarni odpadových vôd, ktorá si predsa musí poradiť s každým druhom odpadu – je to predsa čistiareň, nie?