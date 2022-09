Nivy oslávia 1. narodeniny! Príďte to roztočiť posledný septembrový víkend

Je to tu! Už len pár dní a Nivy zavŕšia svoj prvý rok veľkolepou oslavou. Príďte, bude to stáť za to.

Posledný septembrový víkend nebude len o cestovaní, nakupovaní a vybavovaní. Návštevníkov Nivy centra vytrhne z dennej rutiny poriadna „žúrka“. Na svoje si prídu malí aj veľkí, mladí aj starší, milovníci hudby, dobrého jedla, no najmä zábavy. Chýbať nebude narodeninová torta, konfety ani možnosť zasúťažiť si.

Všetko najlepšie!

Pretože to je presne to, čo vám ponúkali Nivy počas celého roka. A počas veľkolepej narodeninovej oslavy tomu nebude inak. Príďte si od piatka 23. do nedele 25. septembra po to najlepšie z fashion, gastra, služieb, cestovania, pestovania, športovania, zábavy, oddychu, skrátka čohokoľvek, na čo si len pomyslíte. Celý víkend na vás čaká množstvo zliav, ktoré nájdete jedine na Nivách. Vyberte si tú svoju.

Dámy, ak máte chuť dopriať si a nechať sa skrášliť profesionálnymi maskérkami, určite nevynechajte beauty zónu, ktorú vám počas narodeninového víkendu prinesie magazín EMMA, partner podujatia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: nivy

Na svoje si, už tradične, prídu aj deti. Tešiť sa môžu na kamarátov z Labkovej patroly, Smejka a Tanculienku, divadielka, kúzelníkov, maľovanie na tvár aj čítanie s Braňom Jobusom.

Milovníci hudby si môžu vychutnať najväčšie hity slovenskej legendy v podaní Karol Duchoň revival band či unikátny orchester Bratislava Hot Serenaders.

Čakajú na vás darčeky za nákupy, rôzne súťaže a ešte omnoho viac. Presvedčte sa sami a vyberte si zo zábavou nabitého narodeninového programu. Tak s kým sa vidíme na Nivách?

Toto sú Nivy!

Nivy síce oslavujú svoje prvé narodeniny, no skutočnými oslávencami ste vy – návštevníci centra. Pretože bez vás by Nivy neboli tým rôznorodým a jedinečným miestom, kde si každý nájde to svoje - dovolenkár svoj autobusový spoj a komfort pri čakaní v modernej autobusovej stanici, skutočný gurmán širokú ponuku špecialít z domácej aj svetovej kuchyne, mamička detské ihrisko pre svoje deti, nákupná maniačka množstvo fashion obchodov či zamestnanec bežeckú dráhu pre svojich pár kolečiek po práci. Na Nivách nájde pokoj a miesto na oddych staršia dáma, aj mladá influencerka super insta pointy. Pretože presne o tom sú Nivy!

Galéria fotiek (3) Zdroj: nivy

Tento multifunkčný projekt v sebe spája autobusovú stanicu, nákupné centrum, gastrozónu s tržnicou a verejne prístupnú zelenú strechu so širokými možnosťami voľnočasových aktivít a výhľadom na nové centrum mesta. Zelená strecha je pre verejnosť otvorená každý deň v čase od 6:00 do 23:00 hod. Nájdete tu 550-metrový bežecký okruh, dve workoutové ihriská, detské ihrisko s motívom slnečnej sústavy, komunitnú záhradu s hmyzím hotelom a pocitovým chodníkom, grilovaciu zónu s elektrickými grilmi a množstvo lavičiek a oddychových zón s USB nabíjačkami.

Oslavujte s nami na Nivách!

Sledujte nás na Facebooku alebo na nivy.com.

Zmena programu vyhradená!

- reklamná správa -