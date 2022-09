Makovisko a Pecníkovci uvádzajú galakoncert jubilantov

Tento koncert nespája len dvoch jubilantov, ale predovšetkým dlhoročných priateľov od roku 1977, ktorí sa predstavia so svojimi hosťami a rodinou. Špeciálnym hosťom programu bude Ján Babjak, muzikálový a operný spevák, Banskobystričan a veľký priaznivec folklóru a FS Bystrina a LA Femme ženské spevácke duo Michaela Kukurová a Marta Ďumbalová. Diváci sa môžu tešiť na vystúpenie viacerých inpterpretov viachlasného horehronského spevu, ktorý bol zapísaný 7.12.2017 do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ĽH Jána Maka, ĽH Pokošovci, sólisti Martina Fodorová, Dominika Maková, Veronika Bodnáriková, Mária Tereková, Kristína a Lucia Gandžalové, Matej Vojtko, Jozef Terek, Vrchárskym orchestrom pod vedením Juraja Pecníka “PECNIKOVCI“ so svojimi sólistami Vladimír Homola, Igor Danihel, Ján Močko, Anna Pecníková, Eva Kováčová, Dievčence z Čerína, FS Bystrina, Miroslav Šávolt, Ivan Budaj, ktorí budú s Jozefom Makom spievať Detvianske rokazovačky.

Jozef Mak a Juraj Pecník sa poznajú už od detstva, od roku 1977 sa stretávajú pri rôznych podujatiach, kde častokrát práve ľudová hudba Juraja Pecníka sprevádza folkloristu Jozefa Maka. ĽH Juraja Pecníka spolu pôsobila s Jožkom Makom vo FS Bystrina od r. 1981-1986. V roku 1988 hrala ĽH Juraja Pecníka Jožkovi Makovi keď sa ženil s manželkou Monikou. V roku 2003 Jozef Mak bol aj interpretom na nahrávaní CD nosiča PECNÍKOVCI 7- Spod Poľany na Kráľovú hoľu a do dnešného dňa spolu vystupujú na rôznych folklórnych podujatiach.

Pecníkovci šírili Slovenskú kultúru v mnohých európskych krajinách, ale i v Kanade. Prezentovali sa počas svetovej výstavy EXPO 1992 v španielskej Sevile, festival východnej kultúry vo Francúzku, Monaku, Poĺsku ako aj na všetkých popredných folklórnych festivaloch na Slovensku. Pecníkovci nahrali už desiatky CD nosičov s poprednými spevákmi a inštrumentalistami. Juraj Pecník primáš, si dokonca zahral aj so skupinou HEX na ich spomienkových koncertoch. Pecníkovci hrajú už krásnych 45 rokov a práve k tomuto výročiu nahrali aj nové CD Pecníkovci jubilanti.

Spojenie týchto umelcov divákom zaručí zábavu, priestor na spev aj tanec. Občianske združenie Makovisko má za sebou dva podobné projekty, Piesňou po stopách života, na ktorých vystúpili hostia programu Sisa Sklovská v r. 2018 či Marián Vojtko v r. 2019 rodák z Banskej Bystrice s koreňmi z Pohorelej. Jozef Mak sa zúčastnil aj na vystúpení Horehronských chlopov v r. 2017 Zem spieva, kde postúpili až do finále. Od 15-tich rokov spieva v MSS Kráľová hoľa až doteraz a od r. 1989 pôsobí v mužskej speváckej skupine Horehronci FS Partizán. Jozef Mak však vystupoval aj ako sólista na viacerých miestnych, ale aj zahraničných podujatiach, ako napríklad v USA West Virginia Charleston Festivall – partnerské mesto Banskej Bystrice v Rusku, Uzbekistane, Dubaji (Expo 2020), na čínskom múre v Pekingu a knižnej výstave spolu s Vlastou Mudríkovej v 2019, do ktorých spolu s rodinou priniesol kúsok slovenskej horehronskej kultúry. Aj tento galakoncert bude výnimočný svojimi hosťami, pretože sa ukážu priatelia aj rodina na jednom pódiu a to s myšlienkou blahoželať jubilantom.

Aj tento galakoncert bude výnimočný svojimi hosťami, pretože sa ukážu priatelia aj rodina na jednom pódiu a to s myšlienkou blahoželať jubilantom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Predpredaj.sk

Lístky na podujatie je možné zakúpiť si na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -