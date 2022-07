5 najlepších tenisiek pre ženy, ktoré nikdy nevyjdú z módy

Takmer s absolútnou istotou dokážeme vymenovať hneď niekoľko módnych kúskov, ktoré nikdy nevyjdú z módy: trenčkot, rovné džínsy a biela klasická košeľa na gombíky; ale čo tenisky? Módnym hitom sú štýlové modely, ktoré sú nielen funkčné, ale tiež kvalitné a nadčasové. Povieme vám, ktoré to sú.

1. Vans Old Skool

Klasická skate topánka Vans si od svojho debutu v roku 1977 upevnila svoje miesto na trhu ako topánka, ktorú musíte mať. Sú pohodlné a všestranné s ikonickým bočným pruhom značky Vans. Ide o úplne prvé skate topánky tejto značky, ktoré obsahovali kožené panely. Rýchly posun vpred do modernej doby a tento jednoduchý pruh sa stal nezameniteľným charakteristickým prvkom značky Vans. Tieto tenisky https://www.eobuv.sk/damske/poltopanky/sneakersy.html nielenže vyzerajú skvele, ale tiež sa hodia takmer ku všetkému.

2. Adidas Stan Smith

Klasický model Adidas, pomenovaný po skvelom americkom tenistovi Stanovi Smithovi, sa za posledných 50 rokov stal jedným z najuznávanejších druhov tenisiek na svete. Topánka, zvyčajne vyrobená s bielym koženým zvrškom a šnúrkami, má jednoduchý dizajn. Dizajn a forma topánky zostávajú po desaťročia v podstate rovnaké, ale v priebehu rokov sa objavilo niekoľko ich nových verzií a farebných prevedení. Tieto dámske tenisky sú veľmi pohodlné a elegantné. Spárujte vaše Stan Smith tenisky napríklad s nadrozmernou bielou košeľou, roztrhanými džínsami, a štýlovým ruksakom https://www.eobuv.sk/doplnky/sportove-tasky-a-ruksaky.html. Získate tak štýlový a sebavedomý outfit, ktorého sa nebudete chcieť vzdať.

3. Converse Chuck Taylor All Star

Ak ešte nevlastníte pár All Star’s, nechoďte, ale bežte do najbližšieho obchodu. Ide o najikonickejšie tenisky, aké boli kedy vyrobené. Pôvodne boli vyvinuté ako basketbalová obuv na začiatku 20. storočia. Dizajn Chuck Taylor All Star sa od svojho uvedenia v 20. rokoch minulého storočia veľmi nezmenil. Topánka sa skladá z prešitej hornej časti, špičky, ktorá je zvyčajne vyrobená z bielej gumy, a podrážky, ktorá je zvyčajne vyrobená z hnedej alebo čiernej gumy. Hoci sú Chuck Taylors vyrobené z rôznych materiálov ako koža alebo semiš, originálna a najznámejšia verzia obuvi je vyrobená z bavlneného plátna. Inovatívnym detailom pôvodnej topánky bola „voľná podšívka“ z mäkkého plátna, ktorá mala poskytnúť flexibilitu a zabrániť vzniku pľuzgierov. Nekonečne všestranné, jednoduché, a pritom pohodlné tenisky, bez ktorých sa skrátka nezaobíde žiadna žena, ale ani muž.

Galéria fotiek (2) Zdroj: eobuv.sk

4. Reebok Club C

Športom inšpirovaná značka Reebok v tomto prípade rozhodne nezaostáva a nezabudla vymyslieť naozaj štýlové a praktické tenisky. Reebok Club C (skratka pre Champion) uviedli na trh v roku 1985. Mali zodpovedať pravidlám obliekania a konvenciám tenisového klubu. Tento minimalistický model sa rýchlo stal najpredávanejším produktom značky Reebok. Ide o kožené ležérne tenisky, ktoré sú zároveň všestranné.

5. Nike Air Max

Nike Air Max sú viac športové ako streetové tenisky, a nakoľko ide o jedny z najnosenejších tenisiek na svete, nie je potrebné ich predstavovať. Sú perfektným spoločníkom na rannú prechádzku alebo na HIIT cvičenie po práci. Jednoducho, na Air Max sa môžeme vždy spoľahnúť ako na naše športové tenisky, ktoré nikdy nesklamú. To platí aj v prípade pánskych Nike Air Max tenisiek. Pri výbere vhodného kúsku pánskej športovej obuvi sa môžete inšpirovať napríklad v článku: Športová obuv pre mužov - ako nájsť pohodlnú a štýlovú obuv na tréning?

