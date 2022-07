Divadlo, ktoré dokáže zachrániť partnerský vzťah

Ak toto čítate na inom mieste, ako za múrom väzenskej cely, našťastie to zostalo len v nevinnej rovine. Len tak ďalej. Ale! Ako je možné, že muži a ženy sú takí odlišní, no aj napriek tomu sa stále púšťajú do spoločných vzťahov, spoločného života a často vzájomného sebazničujúceho procesu zvaného manželstvo?! Je to jednoduché. Pretože je to nádherné. A ak nesúhlasíte, je to len preto, že ste sa na vzťah dvoch ľudí nepozreli ešte optikou autora a herca Petra Gecíka.

Jeho One man Show s názvom „Ako ich nezabiť“ hovorí presne o tejto téme. Vtipne, prístupne a hlavne pravdivo odhaľuje divákom myslenie mužov a žien, dvoch odlišných mozgov v tej istej realite. Text v štýle Stand-up komedy s divadelnými prvkami vás prevedie situáciami, ktoré vám isto budú známe. Ktoré často dôverne poznáme a nechápeme, prečo sa nám opakujú.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Divadlo Sofia

Ako je možné, že to čo vo vzťahu teraz vidíte ako prekážku, ste predtým nevideli? Ako je možné, že osoba, ktorú ste predtým tak milovali, vám teraz tak neskonale lezie na nervy? Je to možné zmeniť? Dobrá správa je, že ÁNO. Je to možné zmeniť. A stačí na to 100 minút, počas ktorých zmeníte názor na svojho partnera či partnerku. Zistíte, že to nie je až také zlé, ako sa vám zdalo. Z chuti sa zabavíte a ešte k tomu veľa pochopíte. Váš vzťah, vášho partnera či partnerku a ich myslenie.

Ak teda hľadáte opäť iskru do vášho vzťahu, alebo sa len chcete dobre zabaviť na svojom živote a živote iných, One Man Show „Ako ich nezabiť“ je určite správna voľba na príjemne a užitočne prežitý večer. Aktuálne slovensko-české turné príde aj do vášho mesta. Už 28. Júla o 20:00 hodine v Kine SCALA v Prešove. Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

Divadlo SOFIA, Peter Gecík, vy a naše-vaše vzťahy. 100 minút plných útoku na Vaše bránice a lícne svaly. Stand-up, ktorý Váš vzťah postaví... iba, že by nie :D

Odporúča 9 z 10 manželských poradní a rozvodových právnikov :D

