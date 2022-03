Táto komédia vám vráti chuť do života!

Hra z pera súčasného fínskeho autora sa odohráva v jednej trochu pomätenej rodine. Svojrázna pani plukovníková sa rozhodne, že si urnu svojho práve zosnulého manžela odnesie z cintorína domov, čo vnukne jej potomkom nápad, ako sa zmocniť dedičstva po svojom otcovi. Pretože im k utajenej realizácii plánu chýba dôvtip, skončí všetko krachom a celá hra nečakaným happy-endom.

Producenti z agentúry LECA production, Andrej Antonio Leca a Roberto Leca sú presvedčení, že práve v dnešných neľahkých časoch diváci potrebujú kvalitnú divadelnú komédiu. Siahli po čiernohumornom titule od Ahlforsa, jedného z najúspešnejších škandinávskych dramatikov. V bláznivej komédii, ktorá bola preložená do mnohých jazykov a uvedená v desiatkach štátov sveta, nechýba životný optimizmus a láska, ktorá kvitne v každom veku. „Je to vynikajúca komédia, akých je veľmi málo v súčasnej dobe, to samo o sebe bol dôvod, že som ju veľmi rád a s chuťou inscenoval. Kládol som dôraz na grotesku a na text. Sám o sebe je tak bohatý, tak divadelný, že je ho radosť robiť. Má neobyčajné premeny, neobyčajné obrazy," povedal po premiére režisér Vladimír Strnisko.

Popri hereckej legende Božidare Turzonovovej divákov iste potešia ďalšie herecké osobnosti ako Zuzana Kocúriková v alternácii s Katarínou Mrázovou v úlohe naivnej pomocníčky v domácnosti, ktorá ale vie oveľa viac, než by ste vôbec čakali, Karol Čálik v úlohe "pána z minulosti", Zuzana Frenglová v alternácii s Oľgou Belešovou ako dcéra pani plukovníkovej, bigotná veriaca a napriek tomu niekoľkokrát rozvedená s mnohými deťmi, Peter Trník a Tomáš Vravník ako syn pani plukovníkovej, Lucia Vráblicová v alternácii s Juditou Hansman ako mnohokrát rozvedená „dáma" a Michal Jánoš v úlohe psychiatra.

"Veríme, že dobré chýry o skvelej komédii, ktorá je v dnešných časoch tak veľmi potrebná, sa budú šíriť a Pani plukovníkovú uvidí čo najviac slovenských divákov, či už na domovskej scéne v bratislavskom Štúdiu L+S alebo v iných slovenských mestách. Ktovie, možno sa aj nám podarí inscenáciu uvádzať 13. divadelných sezón, ako je tomu u našich českých susedov," vyjadril sa Roberto Leca, jeden z producentskej dvojice z LECA production.

