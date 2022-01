Fašiangy, Turíce, Veľká Noc ide...

No ale kto by jedol len tak sám o sebe kus mäsa, keď si z neho za pomoci koreninových zmesí od tradičného slovenského výrobcu dokáže spraviť vlastné domáce klobásky?

Z prieskumu spoločnosti Mäspoma vyplynulo, že až 70 % doma chovaných prasiatok to už „má za sebou“. Slováci tradične zabíjajú prasiatka v zime – najčastejšie pred Vianocami. A tu prichádzame ku kameňu úrazu. Kto si dokáže „zašanovať“ fantastickú, voňavú a nenahraditeľnú domácu klobásku až do Veľkej Noci?

Pritom – Veľká Noc si klobásky doslova pýta. Nie je nič lepšie, ako po 40 – dennom pôste nastrúhať čerstvo vykopaný chren, zmiešať ho so smotanou a ponúknuť sa z údenej šunky, vajec a klobásky.

Pomáhame milovníkom tradícii

Klobásky patria k tradíciám tak, ako oblievačka. Dovolíme si však povedať, že sa na rozdiel od hádzania dievčat do ľadového potoka sa tešia skoro rovnakej popularite, ako kedysi.

Avšak, zorganizovať zabíjačku nie je len tak. Pre gurmánov však „nie je len tak“ nemať domácu klobásku!

Ako k nej prísť?

Mäspoma ponúka neoceniteľných pomocníkov, vďaka ktorým sa vám parádne jemné či pikantné klobásky podaria aj za jedno popoludnie v kuchyni. Stačí si kúpiť pár kíl kvalitného bravčového mäsa, črievka a koreninové zmesi na rôzne typy klobások na e- shope www.klobasky.sk alebo v predajniach potravín nájsť špeciálny stojan s koreninami, vďaka ktorým chuťovo „obhospodárite“ akúkoľvek zabíjačkovú špecialitu. Klobáskami samozrejme počnúc, jaternicami, salámami či paštétami končiac.

Máte? Tak sa môžete sa pustiť do diela. Suseda či kamaráta s udiarňou každé poriadne „slováčisko“ pozná – nebojíme sa teda o to, že by vaše klobásky zostali nevyúdené.

Gurmánsky namiešané koreninové zmesi dotiahnu vaše klobásky k dokonalosti. Plniť ich môžete do črievok, ktoré taktiež ponúka výrobca korenín a dochucovacích zmesí Mäspoma. Na e – shope nájdete všetko pod jednou strechou, v kamenných predajniach črievka hľadajte v chladiacom boxe.

Tip na údenie:

Na Slovensku najviac chutia klobásky údené studeným dymom a kulinárskou vychytávkou je pridať k drevu či hrubým hoblinám aj jalovec (borievku). Vďaka tomuto triku budú vaše klobásky rozvoniavať tak, že bude hriechom neochutnať z nich.

Prajeme vám šikovné ruky a veľa zážitkov pri výrobe domácich klobások. www.klobasky.sk

