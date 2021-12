Koniec roka môžete mať miliónový!

Oslavy Nového roka bývajú spojené s príjemnou atmosférou, očakávaniami i predsavzatiami. Nejeden z nás má medzi želaniami aj výhru v niektorej obľúbenej lotérii, ktorá by nepochybne spríjemnila život. Lotérie od TIPOSu práve v tomto čase ponúkajú niekoľko možností, vďaka ktorým by si mnohí vedeli splniť nejeden tajný sen, želanie.

Skvelú výhru, za ktorú by si ktokoľvek dovolil cestovať, spoznávať svet, užívať si či naopak - učiť sa nové veci, robiť radosť blízkym či úplne neznámym ľuďom, ponúka lotéria Eurojackpot. V nej teraz možno vyhrať fantastických 10 miliónov eur. Posledné tohtoročné žrebovanie Eurojackpotu vychádza tento rok práve na silvestrovský piatok . To už stojí za uzatvorenie stávky, čo myslíte?

Každá hra má svojich fanúšikov, či už stabilných, alebo nových. LOTO je hrou, ktorá sprevádza Slovákov dlhé roky, a pritom je zároveň aj jednou z našich moderných tradícií. Vďaka Lotu si splnilo sny o miliónovej výhre už niekoľko desiatok hráčov. Od roku 1993 do súčasnosti pribudlo na Slovensku vďaka hre LOTO 63 šťastlivcov, z ktorých každý vyhral aspoň milión eur. Tento rok LOTO ponúklo v závere roka tiež fantastický jackpot - takmer 1,7 milióna eur. Keďže jackpot nikto nepokoril, už v prvú januárovú nedeľu môžete práve vy hrať o naozaj štedré „štartovné“ do nového roka .

Už pravidelne v utorok alebo v sobotu nejeden z nás očakáva žrebovanie v hre Euromilióny, v ktorej nemožno vyhrať jackpot nižší ako milión. Teraz táto lotéria ponúka hráčom získať v žrebovaní na Nový rok viac ako 1,5 milióna eur. To by stálo za to, začať hneď prvý deň nového roka s takouto výhrou!

Štedrá výhra by takto v závere starého roka nepochybne potešila každého. Veď aký by to bol skvelý štart do nového roka, ak by ste ho začali ako milionári? Preto neváhajte a vyskúšajte si zahrať lotérie od TIPOSu – napríklad aj prostredníctvom internetovej stránky eTIPOS.sk alebo len tak jednoducho – cez sms.

