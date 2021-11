Čarodejnica. Až taká, že vám nabehnú zimomriavky

Nina Skalíková sa stáva prominentnou fotografkou. Na sieti má viacej ako 52-tisíc followerov, vyhľadávajú ju najslávnejšie slovenské influencerky a na fotkách doslova čaruje so svetlom. Fotoaparát prvýkrát chytila do rúk, keď mala jeden rok. Doteraz má tú fotku najradšej zo všetkých.

Nina chcela byť fotografkou od štrnástich rokov. Vlastne, aby to bolo úplne presné – pôvodne chcela byť čarodejnicou. Keď to takto hovorí, na chvíľu sa zamyslí a potom sa usmeje: „Vlastne som si to tak trochu splnila. Vždy si na fotkách v programe môžem ešte niečo dotvoriť, čo neexistuje, a vytvoriť z toho niečo iné.“

Keď Nina skončila gymnázium v Modre, túžila ísť študovať fotografiu na vysokú školu. Nevzali ju. Chýbala jej teoretická príprava. Tak sa zaťala a odvtedy študuje vlastne neustále a najmä svetlo. Je ním fascinovaná. Pozoruje ho, ako dopadá, ako sa láme na predmetoch a odráža.

Zdroj: Nina Skalíková a ASUS

A čaro svetla vidno aj na fotografiách. Sú akoby z iného sveta. Všetky ženy sú na fotkách od Niny krásne. Sú aj odvážne, aj zábavné, aj sebavedomé, ale predovšetkým krásne. „Ženy sú moje najobľúbenejšie objekty,“ priznáva Nina.

Cestu k profesionalite si dláždila skúsenosťami deň po dni a zvládla to aj vďaka oteckovi, ktorý ju podporoval, a tak si do života odniesla to najdôležitejšie „Dokážeš všetko, čo si zaumieniš.“

Dnes Nina pracovne fotí od jari do jesene a na zimu odchádza fotiť pre radosť do exotických krajín. Má iba dvadsaťšesť rokov a o jej priazeň sa uchádzajú svetoví výrobcovia techniky. Tak, ako kedysi veľmi túžila po kvalitnej technike, dnes si môže vyberať a je ambasádorkou poprednej značky.

Zdroj: Nina Skalíková a ASUS

„Inšpiráciu nachádzam každý deň,“ priznáva Nina. „Zistila som, že ma v poslednom čase neuveriteľne baví fotiť dobytok.“ Neveriaco pozerám na krásnu, upravenú Ninu a ona sa smeje: „Úplne najradšej fotím ovečky. Keď ich zbadám cestou autom, až skríknem, priateľ sa vyľaká a je bežím fotiť.“

Baví ju práca street fotografov a odvážne sa púšťa aj do tejto kategórie. „Nedávno som pozorovala, ako idú prázdnou ulicou dvaja muži. Keď prechádzali pod lampou, jeden z nich vyhodil do vzduchu lupene ruží. Ten moment som si tak želala zachytiť, bolo to nádherné, to nevidíte každý deň.“

Zdroj: Nina Skalíková a ASUS

Fotenie sprevádza Ninu celý život. Sleduje svet objektívom fotoaparátu a zachytáva ho tak, že sa vám pri pohľade na jej fotky rozbúcha srdce.

Jej detský sen každý deň vymýšľať niečo nové a zaujať pokračuje. „Čím viac fotím, tým viac ma to dobíja. Je to ako nekonečné perpetuum mobile.“

***

Stretnutie s Ninou vám prináša ASUS Vivobook 15 OLED

Notebook pre náruživých kreatívcov a tých, čo milujú svoju prácu

***

Zdroj: ASUS

- reklamná správa -