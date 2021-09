Hody Častkovce ponúknu gastrozónu, funzónu a koncerty Gladiator, Bukasový masív aj King Shaolin!

Výborná zábava, super jedlo a ešte lepšia hudba! To všetko čaká na návštevníkov festivalu Hody Častkovce v dňoch 17. až 19. septembra 2021.

„Festival mal byť pôvodne dva dni, ale rozhodli sme sa pridať ešte jeden deň. Nech si ho všetci na záver leta poriadne užijú. Okres Nové Mesto je v oranžovej farbe teda v ostražitosti, a teda budú opatrenia nasledovné. Púšťame systémom OTP - očkovaní, testovaní, prekonaní. Všetkých na vstupe skontrolujeme, či majú test alebo očkovací preukaz. Každého jedného účastníka festivalu musíme zapísať do zoznamu, ktorý uchovávame týždne po skončení festivalu kvôli pandémii. Pri vstupe musia mať ľudia rúško a po celom areáli budú rozmiestnené dezinfekčné stojany,“ hovorí zástupca organizátora Martin Noga.

Piatkové pódium festivalu bude patriť mladým skupinám Zoči Voči, Heľenine oči, Dany Moment a bratislavskej formácii King Shaolin.

„Počas leta sme odohrali zopár festivalov. Koncerty si vždy veľmi užívame, veríme, že je to vidno aj na akýchkoľvek videách z našich vystúpení. Vkladáme do každého koncertu maximálnu energiu, aj tú, ktorú nemáme, bez ohľadu na to koľko ľudí je v publiku. Milujeme hudbu a sme radi a vďační za kolektív, ktorý tvoríme. Na Hodoch Častkovce zahráme náš hodinový koncertný playlist, ktorý obsahuje prierez našej tvorby a aj náš najnovší singel „Jivin“,“ konštatuje Michal Neffe, líder kapely King Shaolin.

V sobotu pripravili organizátori program pre všetky vekové kategórie. V Častkovciach vystúpia skupiny Gladiator, Arzén a Fuera Fondo. O dobrú zábavu sa postarajú Bukasov masív a Piknik - Michal Tučný show. Nedeľa bude patriť najskôr najmenším a potom staršej generácii. V parku v obci Častkovce vystúpia Maliny Jam, Free-Zee Dance, Borovienka a Maduar feat. Ivanna Bagová.

„Pre návštevníkov sme pripravili skvelú gastrozónu. Tá však bude oddelená a nebude sa môcť s jedlom vychádzať mimo tejto zóny. V Častkovciach čaká malých aj veľkých aj kopec zábavy vo funzóne, nebudú chýbať kolotoče a ďalšie atrakcie,“ dodáva Martin Noga.

Príďte zažiť dokonalú festivalovú atmosféru na Hody Častkovce od 17. do 19. septembra 2021 do obecného parku v Častkovciach. Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

