Boris Valábik nakupuje s modrou kartou: Šetrí mi to peniaze

Po tom, čo Boris Valábik odložil hokejku a začal sa venovať moderovaniu a vlastnému projektu so zdravou výživou, musel si začať zvykať aj na hejty, s ktorými sa stretáva denne. „Je veľmi nepríjemné čítať urážlivé komentáre, ktoré vychádzajú len zo závisti ľudí, ktorí o mne nič nevedia,“ otvorene priznáva svoje pocity športový moderátor. Ten sa na svojom IG profile prezentuje najmä svojou prácou a rodinným životom, pričom občas ukáže aj niečo z domácnosti. A práve to je mlyn na hejterské vody. Valábik si totiž viac než na množstvo potrpí na kvalitu. „Považujem za normálne zaujímať sa o to, čo dostanem za svoje peniaze, či už je to jedlo, nábytok, elektronika. Kvalitné veci vydržia oveľa dlhšie a dnes už nie je problém počkať si na akciu, alebo využiť vernostný systém,“ vysvetľuje športový moderátor.

Zdroj: archív BV

Vernostnú kartu využíva aj pri nákupoch elektroniky v jeho obľúbenom PLANEO Elektro. „Nie je to žiadna VIP služba, ale každému dostupná možnosť ušetriť vďaka výhodným cenám v rámci Rodinnej ponuky a získať na modrú Planeo kartu peniaze na ďalší nákup. Navyše viem, že v PLANEO vždy nakupujem za najlepšie ceny,“ dodáva.

V PLANEO Elektro nakupujete za najlepšie ceny a s modrou kartou na tom ešte aj zarábate

Držitelia modrej PLANEO karty dostanú na túto kartu pri každom nákupe v niektorej z 53 predajní späť 3 % z hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré sú premenené na eurá. Tie sa dajú neobmedzene využiť pri ďalšom nákupe, takže aj ďalší nakupovaný tovar môže byť ešte lacnejší a opäť vám „zarobí“ eurá na vašu modrú kartu. Ak ju ešte nemáte, získate ju buď v predajniach PLANEO Elektro, alebo registráciou cez internet, stačí sa prekliknúť na registračný formulár.

