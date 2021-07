Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Banskej Bystrice, Popradu a Prešova najvýhodnejšie?

Ide o expresné spojenia s najrýchlejším časom prepravy, za najvýhodnejšiu cenu na trhu. Preprava je realizovaná luxusnými modernými autobusmi so skvelými službami priamo na palube. Máte možnosť využiť bezplatnú WiFi, WC, či USB nabíjačky pre každého pasažiera. V ponuke je bohatý minibar, kde nájdete čerstvé bagety, alko aj nealko nápoje, cestovateľskú sadu, či ďalšie drobnosti. Pri objednávke vopred je možné vybrať si aj miestenku v autobuse, prípadne dokúpiť podpalubnú batožinu.

Z autobusovej stanice v Bratislave vyráža autobus na linke 102 516 každý deň, vrátane víkendov a sviatkov, o 08:00, 10:00, 14:00 a 17:00 hod. Zastávky sú na AS Nitra, AS Banská Bystrica, AS Poprad a AS Prešov. Celú trasu autobus stíha za 5 hodín a 40 minút. Z Prešova vyráža autobus denne o 08:00 a 14:00 hod.

Zdroj: CK Daka

Základná cena lístku z Bratislavy do Nitry je len 3,49 €, do Banskej Bystrice len 9,99 €, do Popradu len 14,49 € a do Prešova len 19,99 €. Kompletný cestovný poriadok s cenníkom nájdete na https://ckdaka.sk/files/upload/CP102516.pdf.

Od 30.07.2021 pribudol do ponuky aj ďalší spoj na linke 102 519 v každom smere na trase Bratislava – Košice, so zastávkami: Trnava, Nitra, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota a Rožňava. Kompletný cestovný poriadok s cenníkom nájdete na https://ckdaka.sk/files/upload/CP102519.pdf. Základná cena lístku z Bratislavy do Košíc je len 17,99 €. Jeden pár spojov zachádza aj do Michaloviec a Humenného. Z Bratislavy autobus vyráža každý deň vrátane víkendov a sviatkov o 05:00 a 15:30 hod. z Košíc autobus odchádza o 08:10 a 16:10 hod.

Zdroj: CK Daka

Okrem toho prinášame skvelú novinku v podobe zľavy 5 % na lístky zakúpené vopred, cez našu internetovú stránku bus.daka.sk. Rovnako poskytujeme zľavy pre deti, študentov, osoby nad 65 rokov a ZŤP.

Neváhajte a vyskúšajte naše exkluzívne služby na expresných spojoch na linke 102 516: Bratislava - Nitra - Banská Bystrica - Poprad – Prešov, alebo na linke 102 519: Bratislava - Trnava - Nitra - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné.

Využite možnosť cestovania pohodlne, za najlepšie ceny na Slovensku. Rezervujte si svoju cestu ešte dnes na bus.daka.sk. Tešíme sa na Vás v našich luxusných autobusoch.

