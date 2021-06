Projekt BKIS s názvom Anómia 21 zavŕšia Experti so Zuzanou Fialovou

7 smrteľných hriechov, 7 výnimočných príbehov, 21 postáv. Pôvodné texty slovenských autorov, ktoré tvoria výnimočný projekt Anómia 21, ste si mohli pozrieť v premiére každú júnovú nedeľu na troch miestach – na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava, v CO kryte DPOH a v kostole Klarisky. Sto bábik Oľgy Feldekovej, Bratislava by night Juraja Šebestu, Opatruj sa, Júlia! Uršule Kovalyk, Lenivosť Michaeli Zakuťanskej, Ecce homo autorskej dvojice Lucie Mihálovej a Matúša Bachynca a Cena za závisť Petra Scherhaufera zavŕši už túto nedeľu siedma hra – Experti, ktorí sú alúziou na smilstvo.

Posledný, siedmy hriech – smilstvo, pripadol autorskej dvojici Valerii Schulczovej a Romanovi Olekšákovi. „Proces rozdeľovania hriechov jednotlivým autorom a režisérom prebiehal tak, že sme volili podľa toho, ktorému autorovi sa ktorá téma podľa nás najviac hodí a hoci sme vedeli, že sme s Valériou tiež jedným z tímov, skôr nám téma ostala, ako by sme si ju cielene vyberali. Ale celkom vylúčiť zámer sa samozrejme nedá, lebo aj my máme ako autori a tvorcovia isté preferencie a fenomén ľudskej hlúposti a obmedzenosti sa v našej tvorbe neobjavuje prvý raz,“ vysvetľuje Roman Olekšák.

Príbeh divadelnej hry Experti sa odohráva v „zákulisí“ prevádzky obchodu potravinového reťazca s názvom NAŠÔ. V prestávkach od driny skutočnej aj predstieranej sa stretávajú v obchode traja zamestnanci. Pokladníčka Anča, dokladač tovaru Edo a manažér Igy. Smutno smiešni, trápne dojemní obyčajní ľudia, ktorí majú na všetko dianie v spoločnosti a vo svete svoj vyhranený expertný názor, akurát, že v sebe a vo svojich životoch sa strácajú. Rok v supermarkete je delený podľa sviatkov či tematických marketingových týždňov. Vianoce strieda Veľká noc, nemecký týždeň sa mení na ruský, francúzsky, či český. Každý sprofanovaný sviatok a každý podvodne a lacno prezentovaný národný týždeň je dobrou zámienkou k situačnému humoru a nenávistnému táraniu.

Zuzana Fialová, Dušan Cinkota a Michal Rovňák pri skúške hry Experti. Zdroj: E. Lančaričová, archív BKIS

"Edo je chudák, ktorý netuší, čo si počať s vlastným životom, ktorý sa scvrkol na nenávisť voči svojmu okoliu, a tak hľadá nepriateľa, ktorého môže obviniť za jeho hnusný údel. Nemá nič, po čom skutočne túži - rodinu, rešpekt, blahobyt. Za to má až príliš veľa toho, čo by nikto nechcel mať: neúspech u žien, mizernú prácu a dlhy,“ hovorí o svojej postave Michal Rovňák. Dušan Cinkota charakterizuje „svojho“ Igyho ako zvláštne pragmatického a zdanlivo presného človeka. „Vie ľahko a bez dôkazu obviniť aj najbližšieho človeka z vraždy. Vie z pozície nadriadeného neskutočne kohokoľvek zmanipulovať. Keby bol podriadený, tak zničí všetkých nadriadených, aby sa nadriadeným stal on. Je najstrašnejším charakterom, aký som kedy hral.“

Tak isto ako aj predchádzajúce hry z projektu Anómia 21, aj Experti sú rámcované nielen smrteľným hriechom, ale aj spoločenským problémom, na ktorý chce hra poukázať. Tentokrát ide o popieranie významu vzdelania, antiexpertnosť a konšpirácie. „Orgazmické uspokojenie z vlastnej geniality je spoločné pre všetky konšpirácie a je priamym dôsledkom a zároveň aj príčinou toho, že vedci sa nazývajú múdrosráči a zapredanci vesmírnej, farmaceutickej alebo akejkoľvek lobby,“ vysvetľuje R. Olekšák a na záver dodáva: „Naša hra by sa mohla odohrávať doslova hocikde na svete, tých živých postáv, ktorými sme sa inšpirovali, behá po svete desivo veľa.“

Premiéru predstavenia Experti si môžete pozrieť už túto nedeľu - 27. 6. o 19.00 v DPOH. Po predstavení bude prebiehať diskusia moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej s odborníkmi na témy rezonujúce v celom projekte Anómia 21.

Pozvanie prijali:

Egon Gál - filozof

Anna Polcková - evanjelická farárka

Samuel Abrahám - politológ

Michal Vašečka - sociológ

Erik Baláž - enviromentalista

Milota Dubovská – psychologička

