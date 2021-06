Priletí na Slovensko aj Tom Cruise?

Kto by nepoznal kultové zábery z akčného trháku Mission Impossible, kde sa okrem hlavného hrdinu Toma Cruisa (58) objavilo aj obrovské lietadlo Airbus A400M? A práve tohto transportného giganta niečo spája aj so Slovenskom. Vieme čo!

Každý milovník akčných filmov a hlavne americkej chuťovky zo série Mission Impossible, dokáže oceniť krkolomné kreácie hlavnej postavy Ethana Hunta alias Toma Cruisa. Fajnšmekrov, ktorých fascinujú aj lietadlá si v snímke Mission Impossible 5: Národ grázlov, prišli určite na svoje.

Zdroj: archív imdb.com

Cruise totižto predviedol kúsky na európskom turbovrtuľovom transportom lietadle Airbus A400M, ktorý má štyri motory a jeho dĺžka je takmer 44 metrov. Čiže proporčne na ňom Cruise, so svojimi 170 centimetrami, pôsobil ako „muška“. Aj napriek tomu však predviedol kúsky, za ktoré sa nemusí hanbiť ani dnes a nebol potrebný ani dablér, ktorý by ho v nebezpečných scénach zastúpil.

Zdroj: archív imdb.com

Premiérová možnosť

A čo spája toto spomenuté obrovské lietadlo, populárne aj z Mission Impossible, so Slovenskou republikou? To, že začiatkom septembra, konkrétne 4.-5. doletí na leteckú základňu Malacky/Kuchyňa priamo z Nemecka. Ľudia sa jeho kráse budú môcť pokochať počas Medzinárodných leteckých dní SIAF, a že to bude zážitok, nie je pochýb.

Zdroj: archív imdb.com

Čiže ak túžite po záberoch, aké má aj Tom Cruise na Airbuse A400M, toto je jedinečná a premiérová možnosť, ktorá na Slovensku kedy bola. Preto si zapíšte dátum 4.-5. september 2021, letecká základňa Malacky/Kuchyňa a udalosť MLD SIAF, kde pristane Airbus A400M, ktorému podľahol aj americký režisér akčných trhákov.

Zdroj: archív imdb.com

- reklamná správa -