Volkswagen Golf Variant: 7 vecí, ktoré o ňom musíte vedieť

Nový Volkswagen Golf Variant je tu. Do sveta praktických rodinných kombi prináša úplne novú dávku užitočných aj komfortných technológií a úsporné motory. Tu je 7 vecí, ktoré vám nesmú ujsť.

1. Variant má aj dlhší rázvor

Toto je prvý raz, čo dostal Golf Variant popri väčšom kufri aj o 50 mm dlhší rázvor. To znamená, že väčší priestor nedostane len batožina, ale aj zadní pasažieri. Tí majú na kolená až o 48 mm viac miesta, čo je značné zlepšenie. Pritom ani „krátky“ Golf nebol práve malý. Celková dĺžka auta narástla v porovnaní s klasickým Golfom o 349 mm.

2. Objem kufra nemal pri jeho návrhu absolútnu prioritu

Šokujúca správa! A pri objeme kufra až 611 litrov trochu ťažko uveriteľná. Lenže je to tak. Konštruktéri by z dostupných rozmerov vedeli dostať ešte väčší objem kufra, ale povedali si, že tento raz doprajú Golfu Variant aj trochu zaujímavejší dizajn. Docielili to výraznejším skosením zadného okna, nad ktorý umiestnili výrazný strešný spojler. Silueta Golfu Variant razom ožila a vyzerá oveľa dynamickejšie, než kedykoľvek pred tým. Praktické vlastnosti ako nízka nakladacia hrana či mohutný objem batožinového priestoru (až 1 642 litrov) po sklopení zadných sedadiel sú vlastnosti, ktoré zostali pri novom modeli Golf Variant zachované.

Zdroj: Volkswagen

3. Jeho svetlá menia hru v segmente

Aj Golf Variant môže byť za príplatok vybavený Matrix LED svetlami IQ.Light. Také dobré svetlá v tomto segmente len tak ľahko nenájdete. V diaľkovom režime sa o dodatočné osvetlenie stará až 22 výkonných LED diód v každom svetlomete, ktoré sa v spolupráci s kamerou za čelným sklom jednotlivo vypínajú tak, aby neoslňovali okolitú premávku. Segmenty, ktoré by svietili iným šoférom do očí sa zhasnú, ale ostatné pruhy vozovky a krajnice zostávajú osvetlené diaľkovým svetlom. Lúče smerujúce na dopravné značenie sa stlmia, aby vás ich odraz neoslňoval.

Zdroj: Volkswagen

4. Bezpečnostná výbava ochráni vás a vašu posádku

Bezpečnostné systémy preberá Variant z krátkeho Golfu. To znamená, že aj tu je k dispozícii nový asistent zabránenia zrážky pri odbočovaní doľava. Spomeňme aj výstrahu pred premávkou pri cúvaní z parkovacieho miesta, detekciu prekážok a chodcov s autonómnym brzdením a mnoho ďalšieho.

5. Umožní vám vydýchnuť si

Golf Variant môže byť vybavený systémom Travel Assist, ktorý je schopný viesť vozidlo poloautonómne až do rýchlosti 210 km/h. Vám stačí mať ruku jemne položenú na volante. Rozpoznajú vám ju tam kapacitné snímače, takže nemusíte s volantom robiť zbytočné pohyby, aby ste Golf presvedčili, že ho držíte.

Zdroj: Volkswagen

6. Vie komunikovať s inými autami

Volkswagen Golf Variant je neustále online vďaka zabudovanej eSIM karte. Aj preto vám vie ponúknuť informácie o aktuálnej dopravnej situácii, cenách palív na čerpacích staniciach či o počasí. Avšak aj tam, kde pokrytie signálom chýba, dokáže Golf prijímať informácie priamo od iných áut vybavených Car2X technológiou a aj ich vysielať. Ak auto s Car2X vo vašej blízkosti panicky brzdilo, dostalo akvaplaning alebo sa ocitlo na extrémne šmykľavom povrchu či zaplo výstražné smerovky, zobrazí sa informácia o riziku aj ďalším kompatibilným autám. Takisto môžu túto technológiu využívať bezpečnostné zložky, aby varovali ostatné autá, odkiaľ sa blížia.

7. Dostanete ho so zľavou

Cena modelu Golf Variant sa začína na hladine 18 990 €, avšak s uvádzacím Maxi Bonusom, ktorý platí do konca marca, ušetríte ešte 1 000 €. Za zmienku stojí aj akciový model Golf Variant Limited, ktorý ponúka zvýhodnenie až 2 670 € (dokonca 2 800 pri verziách s prevodovkou DSG) a za cenu od 19 890 € ponúka už aj prvky ako adaptívny tempomat, parkovacie senzory vpredu aj vzadu, bezdrôtové nabíjanie telefónu, Digital Cockpit Pro, rádio 6 + 1 reproduktormi, ambientné osvetlenie interiéru, 16-palcové disky z ľahkých zliatin a množstvo ďalších prvkov.

- reklamná správa -