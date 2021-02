„Ženy by sme mali oslavovať každý deň“ prezradil Jozef Holly. Čo ho na ženách fascinuje? ROZHOVOR

Pianista Jozef Holly je dôkazom, že skutoční gentlemeni ešte nevymreli. V rozhovore prezradil, čím ho ženy fascinujú, čo si pripravil pre svoje fanúšičky, čo ho na ženách priťahuje, ale aj to, ako trávi obdobie bez koncertov a do akého športu sa zamiloval.

Toto by ste vedeli čítať celý deň! Rozhovor s charizmatickým pianistom Jozefom Hollym vás dojme otvorenosťou a láskavými slovami.

Blíži sa Medzinárodný deň žien a Vy ste si pripravili špeciálny online koncert pre dámy. Čo pre Vás znamená MDŽ a ako ho zvyknete sláviť?

Ja osobne vôbec nepovažujem Medzinárodný deň žien za sviatok minulého režimu. Podľa mňa si ženy zaslúžia aj viac medzinárodných dní. Ale vážne, okrem toho, že sú to jednoznačne krajšie a pôvabnejšie stvorenia ako my muži, neprestáva ma fascinovať ten ich multitasking. Ako dokážu v jednom momente riešiť niekoľko úloh naraz a popritom plánovať ďalšie. Obdivujem ich schopnosť budovať kariéru, venovať sa rodine a pritom ešte vyzerať krásne. Mňa ako umelca tá rôznorodá krása veľmi priťahuje a inšpiruje. Mám obrovskú fantáziu, ale svet bez žien si neviem a ani nechcem predstavovať. Ženy by sme mali oslavovať každý deň!

Ako ja slávim MDŽ? Tak hlavne by ho mali sláviť ženy, dopriať si čas pre seba, robiť čo ich baví a napĺňa. Oddýchnuť si. Na nás mužoch je poskytnúť im k tomu priestor a odbremeniť ich od každodenných povinností. Z mojej pozície klaviristu sa ho snažím spríjemniť aj hudbou. Po minulé roky som nakrúcal videá špeciálne pre ženy. Tento rok som sa rozhodol pre online koncert, kde zahrám skladby, ktoré verím, že potešia ženské srdiečka a spríjemnia večer.

Zdroj: Archív Jozef Holly

Je to veľmi pekný nápad a určite to mnoho žien ocení. Prezraďte nám, čo Vás na ženách priťahuje?

No, asi som to už z časti povedal v prvej otázke, ale ak to chcete tak viac intímnejšie, tak imponuje mi, obdivujem a ohromuje ma ženská jemnosť, pôvab a prirodzenosť.

Naozaj nezáleží na tom aké má žena oči, vlasy, postavu, dôležitý je celkový dojem a charizma. Ja reagujem práve na tú ženskosť, ktorú dáma vyžaruje.

Čo budete hrať na špeciálnom online koncerte? Bude niečím výnimočný?

Niektoré skladby budú určite známejšie z mojich posledných koncertov, no bude aj veľa skladieb, ktoré som už niekoľko rokov nehral a dokonca aj také, ktoré som verejne ešte nikdy nehral. Trochu som si narobil práce, pretože to bolo potrebné všetko nanovo nacvičiť, ale čo by som pre naše ženy neurobil. Tiež budem viac spievať. Celý koncert bude ladený v pokojnejšom a komornejšom duchu. Nebudem hrať veľmi dynamické skladby, skôr také na upokojenie duše, príjemný večer pri vínku, s partnerom.. akokoľvek to kto bude cítiť. Tie energické skladby si potom nechám na živé koncerty.

Špeciálny bude aj zložením v akom som ešte nikdy nehral. Odohráme ho v triu s mojim saxofonistom Jankom Kopčákom a s mojím dlhoročným kamarátom a kolegom z čias, keď som hrával v zahraničí, skvelým huslistom Ľubošom Hašanom. Veľa som sa od neho naučil a bude to pre mňa česť si s ním opäť zahrať.

Ako trávite obdobie bez koncertov? Čomu sa venujete, aké máte hobby?

Čas sa snažím využiť ho naplno ako sa len dá. Musím povedať, že keby nebolo tejto nechcenej pauzy, nevzniklo by live DVD z koncertu v Bratislave. Tomu som sa v podstate venoval celú prvú vlnu. Som veľmi rád, že koncom minulého roka uzrelo svetlo sveta. Taktiež som pre fanúšikov natáčal niekoľko časti Late Night Piano na mojom sekundárnom Youtube kanály, kde som hral tiež skladby pre potešenie a pohladenie duše.

Čo sa týka hobby, tak som rád, že môžem viac času tráviť v prírode, pri športe a tiež sa venujem fotografovaniu, keď je čas.

Zdroj: Archív Jozef Holly

Čo Vám pomáha v tejto ťažkej dobe, aby ste nepodliehali úzkostiam a depresii?

Najviac zo všetkého mi pomáha šport. Ja však, chvála Bohu, nejaké veľké stavy úzkosti nemávam, pretože naozaj ten čas, ktorý Corona priniesla využívam naplno. Či už pri tvorbe alebo posilnení vlastnej telesnej schránky alebo regenerácii mysle. Pravidelne behávam, okrem toho som v podstate celý život lyžoval, avšak teraz keď sú vleky zatvorené som pričuchol ku skialpu. Musím povedať, že ma to neskutočne dostalo. Bola to láska na prvý výšľap.

Aj v tejto ťažkej dobe pre umelecký svet, keď nie sú živé koncerty som pre seba našiel veľa pozitív, pretože som si konečne našiel čas na seba, tempo sa spomalilo, všetko sa ukľudnilo. Želám každému, aby zo súčasnej situácie dokázal pre seba vyťažiť čo najviac. Áno, trvá to už dlho a interakcia s publikom mi neskutočne chýba. Snažím sa však myslieť pozitívne a verím, že koncerty preložené z minulého roka v tomto máji a júni odohráme. Všetci v kapele sa na to veľmi tešíme.

Zdroj: Archív Jozef Holly

