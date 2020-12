Po Sulíkovi je ďalším vhodným adeptom na odstúpenie Mičovský

Premiér Igor Matovič vyzval svojho koaličného partnera, ministra hospodárstva a podpredsedu vlády Richarda Sulíka, aby do Vianoc podal demisiu. Mal by sa však pozrieť aj na doterajšiu prácu ministrov, ktorí sú jeho nominantmi. Takým je napríklad minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský. Ministerstvo pôdohospodárstva pod Mičovským kolabuje.

Najprv, politika bokom. Ministrovi Jánovi Mičovskému by som rád poprial skoré uzdravenie, keďže je známe, že bol pozitívne testovaný na Covid-19. Musím však rozobrať aj jeho ministrovanie za posledných deväť mesiacov. Nie je totiž náhodou, že v jednom z prieskumov skončil minister Mičovský medzi najnedôveryhodnejšími členmi súčasnej vlády. Od začiatku, čo zasadol na post šéfa agrorezortu je vidieť, že jeho manažérske a komunikačné schopnosti sú na bode nula.

Ale poďme postupne. Už po prvých týždňoch vo funkcii od neho odišla pravá ruka, a to štátny tajomník Samuel Vlčan. Do toho prišiel prvý rozkol s poľnohospodármi. Miesto toho, aby ich minister spájal, on ich začal rozdeľovať na rodinných, malých, stredných a veľkých. Pritom, minister tu má byť pre všetkých rovnako. Spor s poľnohospodármi sa začal hrotiť, keď museli pod nátlakom podpísať dodatky k nájomným zmluvám, kde im zvyšovali nájomné za štátnu pôdu, a minister chcel ďalej presúvať finančné prostriedky z I. do II. piliera. Udialo sa to pritom počas prvej vlny pandémie koronavírusu, keď sa slovenskí poľnohospodári a potravinári starali o to, aby sme na Slovensku mali dostatok čerstvých potravín. Pracovali deň - noc, ale miesto poďakovania im došli zvýšené platby za využívanú pôdu. Tu sme ho dokonca pristihli pri klamstve, keď minister tvrdil, že zvýšené nájomné vyplýva z nariadenia Európskej komisie. A to nie je pravda. Brusel chcel poznať len odpovede na niekoľko otázok, ale žiadnym listom nenariadil ministerstvu zvyšovať obvyklé nájomné za pôdu.

Zdroj: Smer-SD

A to, že na ministerstve čosi nie je v poriadku bolo vidieť aj pri ďalších personálnych otázkach. Blízky okruh ministra Mičovského opustil šéf poradného tímu i ďalší poradcovia, ktorí mali byť ministrovi vždy po ruke. Pri ich odchodoch bolo značné množstvo otáznikov. Ukazuje sa však, že Mičovského manažérske schopnosti sú nedostačujúce. Výsledkom zlej a hustej atmosféry v agrorezorte bolo, keď po pár mesiacoch odišiel aj šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Tibor Guniš.

Vlnu nevôle medzi farmármi vyvolalo aj video, v ktorom minister povedal, že už nechce presadzovať stropy dotácií pre väčšie firmy. A neskôr toto video ministerstvo stiahlo. Akoby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá.

Ďalšou dôležitou témou je pomoc poľnohospodárom počas pandémie koronavírusu. Kým do českého poľnohospodárstva išla mimoriadna podpora vo výške 110,6 milióna eur a tiež čiastočné odpustenie sociálnych odvodov, na Slovensku omrvinky. Poľnohospodári a potravinári nepotrebujú vedieť, čo ich čaká o rok alebo dva, pomoc potrebujú okamžite. Veď oni sa počas pandémie nezastavili, nonstop produkovali slovenské potraviny, aby ľudia mali na stoloch čerstvé slovenské výrobky.

Zdroj: Smer-SD

Z výzvy, ktorá bola vyhlásená prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, boli nezmyselne vynechaní napr. pekári a časť vinárov a pivovarníkov. A práve tieto sektory potravinárstva mali zvýšené náklady počas koronavírusu. Museli investovať do dezinfekčných a ochranných pomôcok. To ich stálo nemalé finančné prostriedky. Po týchto krokoch, ktoré vyvolávajú neistotu medzi poľnohospodármi a potravinármi nastalo to, že na Slovensko v súčasnosti nechodí 700 ale 800 kamiónov zo Slovenska. Pritom minister vyhlasoval, že chce zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, avšak robí opačné opatrenia. Svojimi krokmi a nečinnosťou likviduje slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Vláda Igora Matoviča sa nemôže vyhovárať, že nemá peniaze na pomoc. Veď si zvýšila deficit rozpočtu o vyše 8 miliárd eur. V problémoch sa ocitli aj okolité krajiny, ale pomoc pre poľnohospodárov a potravinárov prichádza všade, len na Slovensku nie.

Do čoho to vyústilo? Poľnohospodári žiadali o riešenie problematiky ministra Mičovského a premiéra Matoviča, ktorému adresovali tri listy. Ani na jeden nedostali odpoveď a ani termín stretnutia. Absolútna ignorácia a nekomunikácia. Aj preto vyhlásili štrajkovú pohotovosť. A neboli to len určité skupinky, boli to všetky zainteresované skupiny poľnohospodárov a potravinárov.

Zdroj: Smer-SD

Obrovský šok nastal, keď minister Mičovský odvolal svojho korunného princa, riaditeľa štátnych lesov SR, ktorý vo svojej pozícii vydržal len päť mesiacov. Pritom práve k lesom mal Mičovský, ako lesník, najbližšie. Aj jeho exporadca Ondráš poukázal na to, že všetci ľudia, ktorí skončili odmietli robiť personálne rošády na ministerstve a dosadzovať ľudí z politických kruhov. Ministerstvo kolabuje, kolabuje PPA bez svojho šéfa. Ohrozené sú dotácie pre poľnohospodárov, podniky márne čakajú na pomoc pri pandémii. Slabá a chabá vizitka ministra Jána Mičovského za deväť mesiacov práce na ministerstve. Najvyšší čas prehodnotiť svoje ďalšie pôsobenie. Bude premiér Matovič žiadať jeho demisiu? A dá mu deadline do Vianoc či do Troch kráľov?

Richard Takáč

podpredseda strany

SMER – sociálna demokracia