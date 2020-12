Tajomstvo zdravia severanov sa ukrýva v ich strave

Svoju rolu určite zohráva kvalitný zdravotný a sociálny systém, ale veľkú časť zásluh za zdravie týchto národov nesie aj ich jedálniček. Základ severského jedálničku tvoria už od nepamäti ryby. A nie len tak hocijaké, ale tučné morské ryby ako treska alebo tuniak. Sú totiž bohaté na dôležité látky ako omega-3 mastné kyseliny či vitamín D, ktoré sú najmä počas tmavých zimných mesiacov nenahraditeľné.

Výhody tučných morských rýb poznali už Vikingovia, predchodcovia dnešných Škandinávcov. Historici sú presvedčení, že práve vďaka tomu, že základ ich stravy tvorili ryby, boli takými silnými bojovníkmi. Zvyk jedávať veľa rýb ostal severanom až dodnes – priemerný Nór zje až 52 kilogramov rýb ročne. Je to o 30 kilogramov viac ako priemerný Európan a až 6,5-krát viac ako priemerný Slovák.

Čo sa ukrýva v rybách?

Ryby, hlavne tučné morské ryby, sú výborným zdrojom vitamínu D či omega-3 mastných kyselín. Obe tieto látky sú vďaka svojim zdravotným benefitom najdôležitejšie práve v tomto zimnom období.

Vitamín D počas leta získavame hlavne zo slnka, ale v zime, kedy sú krátke a zamračené dni, ho musíme dopĺňať stravou. Vitamín D je dôležitý pre správne fungovanie mozgu a najmä podporuje zdravú imunitu. Takisto je v rannom detstve zodpovedný za normálny a zdravý rast kostí.

Omega-3 mastné kyseliny obsiahnuté v tučných morských rybách zase podporujú zdravú funkciu srdca a mozgu. To je dobrá správa najmä pre množstvo Slovákov, ktorých trápia srdcovo-cievne problémy. „Omega-3 mastné kyseliny sú nevyhnutné pre mentálne funkcie a priaznivo podporujú aj psychickú kondíciu, zlepšujú pamäť, sústredenosť a potláčajú aj poruchy spánku. Tým zabraňujú alebo znižujú riziko vzniku depresií a pocitov úzkosti,“ objasňuje ich dôležitosť výživová špecialistka Janka Trebulová.

Ryby nie sú pre každého

Je jasné, že ak by sme upravili náš jedálniček a začali jesť viacej rýb, prospelo by to aj nášmu zdraviu. Čo však robiť, ak nie ste fanúšikom rýb? V takom prípade sa môžete spoľahnúť na výživové doplnky, ktoré vám pomôžu dodať dennú dávku omega-3 mastných kyselín a vitamínu D. Výživový doplnok OmegaMarine Forte+ od NaturaMed Pharmaceuticals je vyrábaný z kvalitného oleja z nórskych lososov, ktorý si dokonca vyslúžil označenie najčerstvejší rybí olej na svete. Na dosiahnutie dennej dávky omega-3 vám stačia dve kapsule denne.

