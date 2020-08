5 trikov proti problémom so spánkom

Ťažkosti so zaspávaním, nočné prebúdzanie a ďalšie problémy so spánkom postretnú každého v priebehu života. Viete, ako si pomôcť?

Ani obligátnych 8 hodín, ktoré strávite v posteli, nemusia byť zárukou toho, že sa dobre vyspíte. Príčiny problémov so spánkom pritom môžu byť rôzne. Tu je 5 tipov, ako sa postaráte o vyššiu kvalitu spánku a zároveň aj vašu spokojnosť.

#1 Displejom dajte dobrú noc skôr

Pozeranie do telefónu, vybavovanie e-mailov v posteli, sledovanie televízie alebo čítanie e-kníh pred spaním môže predstavovať nadmernú stimuláciu. Vedci z Harvardskej univerzity prišli na to, že “vďaka” moderným technológiám je čas zaspávania ľudí dlhší o 10 minút. Okrem toho sme po sledovaní svietiacich displejov v noci ostražitejší a ráno, naopak, sa po prebudení kvôli tomu cítime mrzuto a menej oddýchnuto.

#2 “Predspánkový doping” v podobne vitamínov na spánok

Keď už ste sa rozlúčili s technikou, doprajte si dávku vitamínov, ktoré vám môžu s kvalitnejším spánkom pomôcť. Prečo? Nízky príjem niektorých vitamínov dokáže predstavovať problémy, ktoré vás v noci trápia. Napríklad kombinácia horčíka a vitamínu B6 je skvelá dvojka, ktorá prirodzene prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

#3 Pravidelný pohyb = lepší spánok (a aj menej stresu)

Pozitívny vplyv cvičenia na zdravie je nepopierateľný. Cvičenie však výrazne zlepšuje spánok a to aj u ľudí, ktorí trpia chronickou nespavosťou. Vďaka cvičeniu sa vám podarí zaspať rýchlejšie a zlepší sa aj kvalita spánku. Navyše vám okrem problémov so spánkom vie pohyb pomôcť aj so stresom, ktorý vás denne sprevádza.

#4 Posvieťte si na životosprávu

Ak prebudenie alebo nemožnosť zaspať riešite nočnou cigaretkou alebo návštevou chladničky, nerobíte správne rozhodnutie. Aj konzumácia niektorých potravín počas dňa môže zasiahnuť do spánkových cyklov. Príkladom je aj pitie nadmerného množstva kofeínových nápojov (káva, čaj, energetické nápoje). Lepšie by ste urobili, keby ste namiesto nich siahli po bylinkách a prírodných látkach, ktoré majú upokojujúci účinok:

valeriána lekárska podporuje zdravý spánok,

podporuje zdravý spánok, medovka lekárska prirodzene upokojí organizmus,

prirodzene upokojí organizmus, mučenka pleťová prispieva k správnej relaxácii,

prispieva k správnej relaxácii, ľubovník bodkovaný bol známy už našim dávnym predkom ako podpora duševného zdravia a dobrej nálady,

bol známy už našim dávnym predkom ako podpora chmeľ otáčavý má upokojujúce účinky a pomáha dobrému spánku.

TIP: Ešte kvalitnejší spánok? Sem s ním!

Samozrejme - nemusíte strácať hodiny zbieraním bylín. Pre podporu rýchleho zaspávania a kvalitného spánku nemusíte chodiť ďaleko - môžete vyskúšať napríklad rôzne vitamíny, ktoré majú priaznivý účinok na spánok a celkovú duševnú pohodu.

#5 Využite každý deň na prechádzku

Nedostatočné vystavenie sa slnečnému žiareniu dokáže byť tiež príčinou toho, že sa u vás objavujú problémy so spánkom. Slnečné svetlo totiž pomáha regulovať naše spánkové vzorce, rovnako ako tma počas spánku.

Počas dňa sa preto snažte vychutnať si denné svetlo a v noci odstráňte zdroje svetla z dohľadu. V noci totiž telo produkuje upokojujúci hormón melatonín. Svetlo ho však potláča. Preto sa ráno môžete budiť podráždene a unavene.

Spánok je jednou z najdôležitejších potrieb v živote, preto potrebujeme, aby všetko fungovalo tak, ako má. Nedostatočný spánok negatívne ovplyvňuje náladu, energiu, sústredenie. Urobte preto všetko pre to, aby bol čo najkvalitnejší.

- reklamná správa -